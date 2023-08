Elisabeth Zweifel feiert in Bad Wurzach ihren 90. Geburtstag

„Sie hat sich in den letzten Jahren nicht verändert“, so das Kompliment von Klaus Schütt, der am Dienstagnachmittag in der Banater Straße bei Elisabeth Zweifel seine Aufwartung machte, ihr im Kreise der Familie zum 90. Geburtstag gratulierte und die Glückwünsche der Stadt Bad Wurzach und des Ministerpräsidenten überreichte.

Die Jubilarin erfreut sich nach neun bewegten und erfüllenden Jahrzehnten einer außergewöhnlich guten Gesundheit und geistiger Frische: So fährt sie mehrmals in der Woche mit dem Rad zum Einkaufen in die Stadt, kocht jeden Tag frisch und versorgt mit Hingabe Haus, Hof und Garten. So ist zu verstehen, dass Elisabeth Zweifel ihrem Nachbarn, der 103 Jahre sich zum Ziel setzte, mit einem Schmunzeln antwortete: „Mir langed auch 102 Jahre“.

Im heutigen Serbien aufgewachsen

Elisabeth Zweifel ist als Donauschwäbin in Wolvodina im heutigen Serbien aufgewachsen. Ihre Vorfahren waren bereits vor 250 Jahren mit der „Donauschachtel“ ausgewandert und ihre Eltern betrieben dort eine Landwirtschaft zur Selbstversorgung.

Sehr schnell verschlimmerte sich aber mit dem Krieg die Lage für die Familie, es folgte die Flucht und Vertreibung ( „Wir wären sonst alle verhungert“ ) über Ungarn, Österreich, nach Oberfranken, zu Verwandten nach Karlsruhe und schließlich 1949 mit dem Lastwagen und weiteren Donauschwaben nach Ziegelbach. Hohes Lob zollte hier Frau Zweifel dem dortigen Pfarrer, der alle Flüchtlinge versorgte und Arbeitsstellen vermittelte.

Heirat mit dem „strammen Karl“

Als junge Frau nahm die Jubilarin eine Stelle in der Glasfabrik an, arbeitete am Fließband und auch „im Torf“. In dieser Zeit lernte sie auch „den strammen Karl“ kennen und lieben und zog 1954 mit der Heirat in das selbsterbaute Haus in der „Batschka -Siedlung“.

Aus der Ehe erwuchsen ein Sohn und eine Tochter, zwei Enkel und drei Urenkel. 1959 erfolgte dann der Umzug in das größere Heimstätten–Siedlungshaus an der Banater Straße. Fast 40 Jahre versorgte Elisabeth Zweifel den Haushalt ihrer Ärztin, auch noch nach dem Tod von Karl im Jahr 1998.

Zentrale ihrer Familie

Bis heute hat Elisabeth Zweifel als Zentrale ihrer Familie ihre aktive und positiv–humorvolle Lebensweise bewahrt: Mit Leidenschaft kocht und backt sie ( „unter anderem mit den Enkelinnen Ariana und Aurelia Pudding kochen“), ist im Garten– und Trachtenverein, nutzt Gelegenheiten zum Tanzen und zaubert „mit zwei grünen Daumen“ und der Mithilfe ihres Sohnes im Garten.

Rüstig wie sie in besondere Maß ist würde sie, in Bad Wurzach schnell heimisch geworden, dennoch gerne noch einmal in den Ort ihrer Kindheit reisen und auch eine Schifffahrt auf dem Rhein nicht verschmähen. Dabei soll sie der Spruch von Ernest Hemingway auf der städtischen Urkunde begleiten: „Glück, das ist einfach eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis.“