Eisplatte löst sich von Lkw-Dach und trifft Auto

Eine Eisplatte hat sich laut Polizeibericht am Dienstag kurz nach 11.30 Uhr auf der L 265 zwischen Arnach und Brugg vom Dach eines Lkw gelöst und ist auf den VW Tiguan einer entgegenkommenden 73-Jährigen gefallen. Während der VW unter anderem an der Windschutzscheibe erheblich beschädigt wurde, fuhr der Fahrer des Lkw unbeirrt weiter. Eine Polizeistreife konnte den Lkw ausfindig machen und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 61-jährigen Fahrer wegen Unfallflucht ein. Am Tiguan entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, ein Abschleppunternehmen lud den Wagen auf. Personen wurden nicht verletzt.