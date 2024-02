Aus dem Eiscafé Aldo wird das Eiscafé Miraval Bad Wurzach. Am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, öffnen die neuen Pächter Rodrigo Viola und Mirco dal Col erstmals.

Der 33-jährige Viola wird die Eisdiele gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Kamila Patel führen. Unterstützung erfahren sie von ihren Familien. Sowohl im Café als auch auf der Terrasse herrscht dabei aber Selbstbedienung. „Das ist angesichts des Personalmangels heutzutage einfach nicht anders mehr machbar“, wirbt Viola um Verständnis.

Viola ist, wie er erzählt, gebürtiger Brasilianer, aber italienischer Abstammung. In Italien hat er auch seine Ausbildung zum Eishersteller absolviert. Seit 14 Jahren lebt er in Deutschland, seit sechs Jahren in Tettnang. Auch dort führt er mit seinem Kompagnon ein Miraval-Eiscafé.

Das ist Miraval

Miraval ist ein Franchiseunternehmen mit Sitz in Ulm. Gegründet und geführt wird es von Danilo Miraval und Mirco dal Col. Derzeit gibt es sieben Eiscafé der Kette, neben Tettnang unter anderem in Ehingen und Biberach. Die „italienische Handwerkskunst des Eisherstellens und Qualität“ seien die Grundpfeiler von Miraval, heißt es auf der Website des in den 1980er-Jahren gegründeten Unternehmens.

Mit seinem im Haus selbst hergestellten Eis wollen auch Rodrigo Viola und seine Kamila die Bad Wurzacher überzeugen. Sie treten damit in die großen Fußstapfen, die Aldo Bucco in den 25 Jahren seines Schaffens hinterlassen hat. Sicherlich eine große Herausforderung, die zu meistern in der vergangenen Saison den damaligen Pächtern nicht geglückt ist.

Aldo Bucco (Mitte) freut sich über seine Nachfolger Rodrigo Viola (rechts) und Mirco dal Col. (Foto: Moni Bucco )

Was neu ist, was bleibt

In den vergangenen Wochen wurde im und am Eiscafé an der Parkstraße fleißig gearbeitet. Neue Aufkleber sind an der Außenseite angebracht, die Wände des Cafés erhielten einen neuen Anstrich, für die Eisherstellung wurden neue Maschinen angeschafft.

Bei der Einrichtung ist aber alles beim Alten geblieben und bleibt es vorerst auch. Auch am täglichen Angebot wird sich nichts ändern. Eis in der Waffel oder im Becher im Straßenverkauf, Kaffee in verschiedenen Variationen, weitere Heiß- und Kaltetränke, kleine Snacks und Frozen Yogurt werden auf der Speisekarte stehen, sagt Rodrigo Viola.

Aldo Bucco hatte von 1997 bis Ende 2022 das Eiscafé Aldo geführt, unterstützt von seiner Frau Kirsten, seiner Tochter Moni und seinem Sohn Marco sowie dessen Frau Erica.