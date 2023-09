Einladung zum Festabend

Anfang Oktober wird in Bad Wurzach gefeiert: „750 Jahre erste urkundliche Erwähnung von Wurzach“. Dazu wird es am 5. Oktober auch einen Festabend im Kurhaus geben, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Beginn im Kurhaus am Kurpark in Bad Wurzach ist um 19.30 Uhr. „Zu diesem Abend ist die Bürgerschaft ebenfalls herzlich in unserem Kurhaus willkommen ‐ es sind noch Plätze frei“, lädt Bürgermeisterin Alexandra Scherer Bürgerinnen und Bürger ein. Unter anderem im Rahmen einer Diskussionsrunde mit örtlichen, bekannten Persönlichkeiten soll dort ein Austausch über Vergangenheit und aktuelle Themen der Gemeinde erfolgen ‐ auch beim anschließenden Stehempfang.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden aus organisatorischen Gründen allerdings um Anmeldung per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07564/302‐102 bis spätestens Montag, 2. Oktober, gebeten. Einlass ins Kurhaus wird ab 19 Uhr sein, der Eintritt ist frei.