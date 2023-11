Einheitliche Bad Wurzach-Tassen an allen Ständen

„Die Vorfreude ist groß“ - das betonen Johanne Gaipl, Albertine Schoeters, Gisela Brodd und Petra Greiner unisono. In einem Pressegespräch erklären die vier, die maßgeblich an der Organisation des Bad Wurzacher Weihnachtsmarkts beteiligt sind, welche Neuheiten es in diesem Jahr gibt und wie das Programm aussieht.

Die vermutlich größte Änderung, auf die sich die Besucher am ersten Adventswochenende, 2. und 3. Dezember, freuen dürfen, ist dabei, dass es ein einheitliches Pfandsystem mit einheitlichen Bad-Wurzach-Tassen an allen Ständen geben wird.

Zweite Auflage unter städtischer Regie

Nach der Premiere im vergangenen Jahr ist das die zweite Auflage des Marktes, die unter der städtischen Regie der Bad Wurzach Info stattfindet. Beim Blick zurück sagt Gaipl, Leiterin der Wurzach Info, dass die Premiere im vergangenen Jahr offensichtlich nicht so schlecht war, wenn die bewährten Organisatoren Gisela Brodd, Petra Greiner und Karl Mayer nach wie vor dabei sind. An diesen „sehr guten Weihnachtsmarkt“ wolle man anknüpfen.

Und zwar mit einem Programm, das zwar dem bewährten aus dem vergangenen Jahr relativ ähnlich ist, gleichzeitig aber auch Neues zu bieten hat, wie Schoeters, Marketingexpertin bei der Bad Wurzach Info, erklärt. Neu dabei ist etwa die A-Cappella-Gruppe „VierAgsang“, die am Samstagabend auf der Bühne am Klosterplatz auftreten wird. Zu hören sind hier an den beiden Tagen außerdem die Jugendkapelle der Jugendmusikschule, das Akkordeon-Orchester, der evangelische Posaunenchor, das Alphornquintett Albers sowie die Musikvereine Dietmanns, Hauerz und Unterschwarzach.

Live-Musik aus der Region

Den Kontakt zu den vielen Bad Wurzacher Musikkapellen, von denen immer einige im Wechsel vertreten sind, hält Brodd. Diese Live-Musik - „regional, echt, handgemacht“ - ist eine der Besonderheiten des Bad Wurzacher Weihnachtsmarktes, betont Gaipl.

Ein Weihnachtsmarkt, auf dem es in diesem Jahr zum ersten Mal ein einheitliches Pfandsystem mit einem Pfandbetrag von drei Euro geben wird. An allen Ständen wird es einheitliche Bad Wurzach-Tassen geben, die dann auch an allen Ständen wieder abgegeben werden können, erklären die Verantwortlichen.

Neue zentrale Spülstation

Zusätzlich wird neu eine zentrale Spülstation eingerichtet, wo die Tassen in einer Gastro-Spülmaschine gereinigt werden. Mit den beteiligten Vereinen habe man das im Vorfeld abgestimmt, so Greiner. Diese werden mit kulinarischen Köstlichkeiten und traditionellen Getränken wieder für das leibliche Wohl der Besucher sorgen.

Leicht verändert sein wird die Anordnung auf dem Klosterplatz. Hier wird der Aufgang zu Maria Rosengarten etwas freier gestaltet, um den Blick darauf zu lenken, so Brodd. Im schönen Ambiente des ehemaligen Klosters Maria Rosengarten wird beim Künstlermarkt auf zwei Etagen und mit 28 Ständen eine große Auswahl an handgefertigten Schätzen angeboten. Von Seifen über Holzartikel bis hin zu köstlichen Pralinen - der Markt biete nicht nur einzigartige Geschenkideen, sondern auch echtes Kunsthandwerk.

Künstlermarkt ist voll

Wie Schoeters berichtet, konnten hier nochmals mehr Aussteller als im vergangenen Jahr gewonnen werden. Am Ende musste sogar noch einem Interessenten abgesagt werden, da bereits alle Plätze vergeben waren. Eine Resonanz, über die sich die Organisatoren freuen. Das Ziel für die kommenden Jahren ist es, so Brodd, hier zu einem gewissen Teil immer einen Wechsel hineinzubekommen.

In Maria Rosengarten wird es auch das Liederkranz-Café wieder geben. Dank einer Kühltheke dieses Jahr sogar mit Sahnekuchen, wie Brodd freudig berichtet. Neu in Maria Rosengarten ist, dass der Jugendrat, unterstützt von der neuen Jugendbeauftragten, hier mit einer Tombola vertreten sein wird. In der Rokokokapelle in Maria Rosengarten werden zudem zu verschiedenen Uhrzeiten besinnliche Adventsimpulse angeboten. Hier können die Besucher eine Auszeit vom Weihnachtstrubel nehmen.

Programm für Kinder

Auch die Kinder dürfen sich auf ein extra Programm freuen. An beiden Tagen können sie am Nachmittag im Eingangsbereich der Bad Wurzach Info kreativ basteln. In der Stadtbücherei wird am Samstagnachmittag eine Weihnachtsgeschichte für Kinder ab fünf Jahren vorgelesen. Und auch der Höhepunkt des Wochenendes darf nicht fehlen: Am Samstagnachmittag, um 15.45 Uhr, wird der Nikolaus die kleinen Besucher auf dem Weihnachtsmarkt überraschen und für strahlende Augen sorgen.

Eröffnet wird der Markt am Samstag um 14 Uhr durch das Organisationsteam sowie Bürgermeisterin Alexandra Scherer. Geöffnet ist er ab dann am Samstag bis 21 Uhr (der Künstlermarkt bis 20 Uhr) sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Details zum Programm gibt es online bei der Veranstaltungsübersicht der Stadt unter www.bad-wurzach.de