Einbruchsversuch in Wohnhaus

Bei ihrer Tat gestört wurden Unbekannte, die laut Polizeibericht am frühen Montagmorgen gegen 1.30 Uhr in ein Haus in der Sonnentaustraße in Bad Wurzach einbrechen wollten. Angehörige der Hauseigentümer waren früher als geplant nach Hause gekommen, als sie verdächtige Geräusche an der Haustüre bemerkten. Als sich der Angehörige im Haus bemerkbar machte, flüchtete eine Person unerkannt. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen versuchten Wohnungseinbruchs und nimmt Hinweise von Personen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, unter der Telefonnummer 07561/84880 entgegen.