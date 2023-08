Ein Ort mit Magie: Das hat es mit den Haidgauer Quellseen auf sich

Die Haidgauer Quellseen sind eine geologische Besonderheit in Bad Wurzach. Als „magischen Ort“ bezeichnet ihn der ehemalige NAZ–Leiter Horst Weisser. Was es mit den Quellseen auf sich hat, erläutert sein Nachfolger Siegfried Roth beim Vor–Ort–Termin.

Fast mythisch sei der Anblick der im Sonnenlicht türkis schimmernden Haidgauer Quellseen, schwärmt Weisser. Als Roth dieser Tage mit dem Berichterstatter dort ist, ist es leider bewölkt und es tröpfelt. Faszinierend anzusehen ist die auch Quelltöpfe genannte Wasserfläche trotzdem.

Geschätzt gut einen Hektar groß ist sie und doch nur ein kleiner Teil des gesamten sogenannten Quellaufbruchs. Er erstreckt sich über einen guten Quadratkilometer. Überall in diesem Gebiet tritt punktuell Wasser an die Oberfläche.

Der Druck des Wassers

Das Wasser kommt aus der Wurzacher Heide. Mit Kies und Sand wurde sie in der Würmeiszeit aufgeschüttet. „Dieser große und sehr kalkhaltige und mineralhaltige Kiessandkörper ist sehr wasserdurchlässig. Wasser fließt durch, übt dabei Druck nach oben aus und dort, wo die Oberfläche schwächer ist, kommt es zu den Quellaufbrüchen“, erklärt Roth, Leiter des Naturschutzzentrums (NAZ) Wurzacher Ried. Der Kalk lagert sich auf dem Grund und den Pflanzen dort ab, wodurch bei Lichteinfall der türkise Schimmer entsteht.

Das Wasser in den Haidgauer Quellseen stammt zum Beispiel aus dem etwa zwei Meter höher gelegenen Rohrsee, wo es unterirdisch abfließt. Der Rohrsee ist dabei eine weitere Besonderheit, ist er doch eine Wasserscheide. Ein Teil fließt Richtung Haidgau und letztlich über Iller und Donau ins Schwarzen Meer. Ein anderer Teil speist die Wolfegger Ach und fließt in der Folge über Schussen, Bodensee und Rhein in die Nordsee.

So entsteht die Wurzacher Ach

Aus den Haidgauer Quelltöpfen mit ihrer konstanten Wassertiefe von 100 bis 150 Zentimeter bildet sich aber zunächst die Haidgauer Ach, die sich durchs Ried schlängelt und sich schließlich nicht weit entfernt von der B 465 mit der Dietmannser Ach zur Wurzacher Ach vereinigt. Von ihrem klaren, mineralhaltigen Wasser zehren auch die artenreichen Streuobstwiesen nahe des Haidgauer Torfwerks, so Roth.

„Solche Quellaufbrüche gibt’s nicht oft. Und das hier ist der größte, den ich kenne“, hebt Roth hervor. Das Wasser darin sei sehr basisch, hat also einen extrem hohen pH–Wert von bis zu neun, erläutert der Experte. Dadurch seien die Quellseen ein sehr extremer Lebensraum. Günstig aber vor allem für das Schneidried, eine Rote–Liste–Art, der hier so üppig wie nirgendwo im Südwesten wächst, für Schilf und Armleuchteralgen.

Viele Vögel

„Aber sonst ist hier in Sachen Fauna nicht viel los“, sagt Roth. Dafür sei die Tierwelt umso artenreicher, vor allem Vögel ziehen die Quellseen an. Graureiher, Enten aller Art und Rohrsänger zum Beispiel. Wie zum Beweis hat sich im gegenüberliegenden Uferbereich ein Graureiher niedergelassen.

Was der Plattform fehlt

Der Uferbereich der Quellseen ist nicht begehbar. Damit Besuche sich trotzdem am Anblick erfreuen können, wurde dort eine Plattform gebaut, die nach kurzem Fußmarsch von der Riedschmiede erreichbar ist. Gebaut von der Bad Wurzacher Firma Weizzenegger wurde sie im April 2007 eröffnet.

Was dort noch fehlt, ist eine Infotafel, die den Spaziergänger auf die Besonderheiten dieses Ortes aufklärt.