Nicht weniger als ein historischer Tag der Bad Wurzacher Stadtgeschichte ist die Übergabe der Stiftungsurkunde an die Bürgerstiftung Bad Wurzach gewesen.

Die Stiftung selbst wurde ganz offiziell bereits am 10. November vergangenen Jahres im kleinen Kreis aus der Taufe gehoben. Mit dem Festakt am vergangenen Mittwochabend im Kursaal wurde diese Gründung nun auch öffentlich ins Bewusstsein gerufen.

Regierungspräsident kommt

Der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser ließ es sich nicht nehmen, selbst die Urkunde an den Vorstandsvorsitzenden Robert Stützle zu überreichen. Mitgebracht hatte er auch viel warme Worte für die Stadt und ihre Menschen. „Ich fühle mich hier pudelwohl. Bad Wurzach ist einfach schön. Die Stadt hat eine wunderbare Landschaft und Kureinrichtungen, die aller Ehren Wert sind. Sie hat nette Leute, und Bad Wurzach wird gut geführt.“

Und: Bad Wurzach hat nun eine Bürgerstiftung, was Tappeser ebenso würdigte. „Die Bürgerschaft nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand, um die Probleme des Alltags zu bewältigen.“ Im Umgang miteinander fehle heute oft der Respekt, bedauerte Tappeser. Die Bürgerstiftung stehe dagegen für „den Geist, füreinander da zu sein. Früher hieß das Nächstenliebe. Sie ist ein Schatz, weil die Bürger selbst aktiv werden. Das ist echtes demokratisches Grundverständnis.“

Die fünf Initiatoren

„Die Gründung wird in die Annalen der Stadt eingehen“, zeigte sich denn auch Bürgermeisterin Alexandra Scherer überzeugt. Die fünf Initiatoren der Stiftung - Karl-Heinz Buschle, Peter Depfenhart, Karl-Josef Fassnacht, Karl-August Mohr und Robert Stützle - bat sie, sich gemeinsam mit Tappeser ins Goldene Buch der Stadt einzutragen, damit künftige Generationen das historische Ereignis denen zuordnen können, die es ermöglicht haben.

An Fassnacht als Vorsitzendem des Stiftungsrats und Stützle als Vorstandsvorsitzenden war es, den Blick auf den langen Weg zu richten, der bis zur Gründung zu gehen war. Ab 1482 gab es in Bad Wurzach die Heilig-Geist-Spitalstiftung. Ihr Eigentum, darunter das Spitalgebäude, fiel mit ihrer Auflösung 1981 an die Stadt. Nachdem diese 2011 das Gebäude in großen Teilen verkauft hatte, entstand die Idee, den Verkaufserlös (etwa 291.000 Euro) als Grundstock für eine neue Bürgerstiftung zu nutzen.

Anstoß bei Weihnachtsfeier

Fassnacht sei es gewesen, so verriet Stützle, der 2013 bei einer Weihnachtsfeier den Anstoß gab. Er selbst machte als damaliger stellvertretender Bürgermeister die Idee kurz darauf beim Neujahrsempfang der Stadt öffentlich. Ein bisschen angetrieben habe sie dabei auch, dass Leutkirch, Baienfurt und Bad Waldsee bereits eine solche Stiftung hatten, wie Stützle schmunzelnd sagte. Bei den auch zum Festakt eingeladenen Nachbarn holten sich die Initiatoren später auch Tipps.

Zu den genannten fünf Initiatoren gesellten sich immer mehr engagierte Unterstützer der Idee. Sie formieren heute mit Fassnacht und Stützle Stiftungsrat und -vorstand: Franziska Link-Bodenmüller, Stefan Moll (beide Vorstand), Thomas Grandl, Petra Greiner, Inge Jäger, Markus Heinrich, Mathias Winstel, Peter Weggenmann und Bürgermeisterin Scherer (alle Stiftungsrat). Ganz besonders hob Stützle Mitinitiator Peter Depfenhart und dessen „Sachverstand, Durchhaltevermögen und unermüdlichen Arbeitseifer“ hervor.

Der Ratsbeschluss

Doch es dauerte bis 2021, bis in Gesprächen mit Scherer und Stadtkämmerer Stefan Kunz der Durchbruch kam, so Fassnacht. Mit dem Gemeinderatsbeschluss am 31. Juli 2023, den Verkaufserlös des Spitals der Stiftung zur Verfügung zu stellen, war es dann endgültig geschafft.

Der Erfolg hat sich schnell eingestellt. 104 Zustifter und Spender fanden sich bislang und stellten 265.000 Euro für das Stiftungskapital aus zur Verfügung. Die Stadt verdoppelte deren Zuwendungen aus dem Verkaufserlös und wird dies auch weiterhin tun, bis die 291.000 Euro aufgebraucht sind. „Die große Zahl an Zustiftern und Spendern ist ein großer Schatz“, so Fassnacht, „ist uns aber auch Verantwortung und Verpflichtung.“

Der Stiftungszweck

Aus den Erträgen des Stiftungskapitals finanziert die Stiftung künftig ihre Projekte. Primär ziele sie auf die Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Projekten, die typischerweise nicht in den Verantwortungsbereich von Stadt und anderer öffentlicher Einrichtungen fallen, erklärte Stützle. „Dies kann neben anderem die Förderung sozialer Projekte, von Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit, Sport, Kultur, Wissenschaft, Umwelt und Natur umfassen.“ Ganz bewusst sei der Stiftungszweck so breit gefächert.

Der Dank Stützles galt den Stiftern und Zustiftern. „Sie haben in unserer Stadt ein bleibendes Zeichen gesetzt. Ohne sie wäre alles nichts.“ Dem Festakt gab Tim Guler aus Bad Wurzach mit seinem virtuosen Klavierspiel einen würdigen Rahmen, wofür ihm viel Dank und Lob zuteil wurde. Betont wurde zudem, dass für die Finanzierung des Abends keine Stiftungsmittel verwendet wurden.