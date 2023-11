Bad Wurzach

Ein Geben und Nehmen im Naturreich

Bad Wurzach

Der Sumpf-Wachtelweizen zapft die Leitungsbahnen anderer Pflanzen an und bedient sich an deren Zuckerbaustoffen. (Foto: NAZ )

Beziehungen sind auch in der Natur wichtig, ganz besonders in Lebensräumen, in denen extreme Bedingungen und ein Mangel an lebensnotwendigen Nährsalzen herrschen, wie beispielsweise in Mooren. In diesen haben sich eine Vielzahl an Beziehungen und Wechselwirkungen entwickelt, um bestehen zu können, wie das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried mitteilt.

