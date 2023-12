Der städtische Friedhof am Fuß des Gottesberg ist in einem schlechten Zustand. Seit Jahren wird die Neugestaltung ins Auge gefasst. 2024 soll es nun losgehen.

Das Landschaftsarchitekturbüro Rau aus Ravensburg ist mit der Entwurfsplanung beauftragt gewesen. Kurt Rau legte sie nun dem Gemeinderat vor. Ein Kurzzeitprojekt wird die Umsetzung freilich nicht. Der Experte sprach von einem Zeitraum von zehn bis 40 Jahren. Das liegt vor allem daran, dass vorhandene Gräber nicht überbaut werden dürfen, auch nicht die, die vor Ablauf der Totenruhe bereits abgeräumt worden sind.

2024 geht’s los

Aber schon im kommenden Jahr wird es sichtbare Verbesserungen geben, diese Maßnahmen genehmigte der Gemeinderat am Montagabend. Die mächtige Stützmauer vor der Leichenhalle und die große, derzeit zum Teil gesperrte Treppe sollen saniert werden. Der straßenseitig schwer einsehbare Zugangsbereich Ecke Friedhofweg/Gottesbegweg soll neugestaltet werden und zum Beispiel einen weiteren Zugang erhalten.

Auch das Wegenetz soll ertüchtigt, saniert und stellenweise ausgebaut werden. Eine Urnenwand ist ebenso vorgesehen wie ein muslimisches Grabfeld und die Möglichkeit, Urnen an Bäumen zu bestatten. Außerdem soll der Friedhof begrünt werden und Staudenbeete erhalten.

Ort der Naherholung

Mittel- und langfristig soll der Friedhof „einen parkähnlichen Charakter mit Bereitstellung von Flächen für erforderliche Bestattungsformen und der Förderung der Naherholungsfunktion“ erhalten. So heißt es in der Vorlage und wurde von Kurt Rau ausführlich erläutert. Eine Barrierefreiheit sei dabei auch nach einer kompletten Neugestaltung nicht möglich, betonte der Architekt. Er sprach stattdessen von einer barrierearmen Gestaltung. Mehr sei angesichts der Hanglage nicht machbar.

Die Nebenwege sollen eine verdichtete Kalkschotterauflage erhalten. Die sei „gut nachbearbeitbar“. Stadtrat Armin Willburger (FW) hatte da Bedenken, weil Kalkschotter oft Flecken an Schuhen und Kleidung hinterlässt. Rau will dies mit Material aus der westlichen Schwäbischen Alb vermeiden: „Das ist nicht so schmierig.“

Mit Gartencafé?

Insgesamt legte Rau eine umfangreiche und sehr detaillierte Entwurfsplanung vor. Sie reichte vom Austausch der alten Gießkannen bis hin zur Idee der Halle als Ort für Ausstellungen mit einem Gartencafé daneben. Da sei er „ein wenig übers Ziel hinausgeschossen“, ging Willburger das etwas zu weit. „Ich zeige Ihnen die Möglichkeiten auf. Umsetzen müssen Sie das alles natürlich nicht“, erwiderte Kurt Rau.

Neben den fürs kommende Jahr beschlossenen Arbeiten sollen aus der Entwurfsplanung heraus „in den nächsten Jahren weitere Projekte erarbeitet und umgesetzt“, kündigte die Verwaltung denn auch an. Das Thema Friedhofsgestaltung wird als Generationenprojekt also auch künftige Gemeinderäte noch begleiten. 40 Jahre sind immerhin acht Wahlperioden.