Ein besonderes Geschenk für einen besonderen Menschen

Tom lacht und hält voller Stolz die Eintrittskarten für das Spiel FC Bayern München gegen Manchester United in den Händen. Und auch seine Mama freut sich riesig über die Reaktion ihres Sohnes, denn Tom leidet an einem seltenen Gendefekt. Tom aus Bad Wurzach ist seit vielen Jahren Bayern-Fan.

Sein größter Wunsch war, ein Champions-League-Spiel mit seiner Lieblingsmannschaft sehen zu dürfen, was jedoch nicht ganz einfach ist, denn die Karten sind sehr schnell ausverkauft. Toms Traum konnte nun in Erfüllung gehen, denn das Türkische Kultur- und Bildungszentrum (TKBZ) Bad Wurzach hat sich ins Zeug gelegt und konnte zwei Karten für Tom und seine Mama klarmachen. Das Spiel findet am Mittwoch, 20. September, 21 Uhr, statt.

Dabei profitierte der Verein davon, dass sein Vorsitzender Fuat Karaismailoglu Generalvertreter der Allianz-Versicherung, einer der Hauptsponsoren des FC Bayern ist.

„Die Freude des jungen Mannes hat mich tief berührt. Da hat sich der Aufwand gelohnt. Diese Freude ist eine große Belohnung für mich und unseren Verein“, wird Karaismailoglu im Vereinsbericht zitiert. Er bewundere alle Eltern bewundert, die sich um ihre Kinder kümmern, besonders die mit einem „außergewöhnlichen“ Kind, das mehr Aufmerksamkeit benötigt.