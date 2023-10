Mit der Veranstaltungsreihe „Egal?“ machen sich derzeit die evangelischen und katholischen Kirchen in Baden-Württemberg für den Religionsunterricht stark. Da ihm für die Bildung junger Menschen ihrer Ansicht nach oft eine unterschätzte Rolle zukommt, wollen die Kirchen aufmerksam machen, welche großen Chancen dieses „kleine Fach“ mit seinen lebensrelevanten und glaubensbezogenen Themen bietet.

Die Schüler und Schülerinnen der Klassen 3 und 4 im Bildungshaus Arnach zeigen in beeindruckender Weise, was dies im Unterrichtsalltag bedeutet. In einer Themenwerkstatt mit fächerübergreifender Projektarbeit wurde bereits in der Fastenzeit das auf der Misereor-Fastenaktion fußende Thema „Jedes Kind hat Rechte ‐ auf Madagaskar und der ganzen Welt“ bearbeitet. Fabio, Emilian, Gian-Luca, Safia und Alina zeigen in ihrer aktuellen Präsentation in beeindruckender Weise, wie nachhaltiges Lernen gelingen kann: „Jedes Kind hat das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen und zu beteiligen.“

Auf Entdeckungsreise

Und das haben sie getan, die Schülerinnen und Schüler des Bildungshauses Arnach ‐ sich über die Situation von Kindern in Madagaskar informiert, ihre Ergebnisse präsentiert und sich durch eine Spendenaktion mit tollem Ergebnis beteiligt. In verschiedenen Projekten wurden sie von ihren Lehrerinnen Elke Schöllhorn-Erne, Carina Wenzel, Martina Angele und Schulleiter André Radke begleitet und angeleitet, sich auf Entdeckungsreise zu machen. Alle Kolleginnen und Schulleiter André Radke sind gleichzeitig engagierte Religionslehrkräfte, die in dieser Themenwerkstatt dem Leitfach Religion seinen entsprechenden Platz einräumten.

Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen wird die Gesellschaft immer heterogener, was sich auch in der Religionszugehörigkeit zeigt. Diese Vielfalt ist eine Herausforderung, die gelingen kann, wenn der Umgang damit eingeübt wird. Die Schule ist dafür ein guter Ort ‐ und im Bildungshaus Arnach passiert genau dies. Birgit Rathgeb-Schmitt

Die für die Region Allgäu/Bodensee zuständige katholische Schuldekanin Birgit Rathgeb-Schmitt hat an der Grundschule im Bildungshaus Arnach ein für sie wunderbares Beispiel gefunden, wie Religionsunterricht in den Schulalltag eingebunden werden kann, ohne die „anderen“ Schüler zu vernachlässigen. Die Kinder also, die keiner der beiden großen christlichen Konfessionen oder einer anderen Religionsgemeinschaft als einer christlichen angehören.

Keine Vereinnahmung

„Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen wird die Gesellschaft immer heterogener, was sich auch in der Religionszugehörigkeit zeigt. Diese Vielfalt ist eine Herausforderung, die gelingen kann, wenn der Umgang damit eingeübt wird. Die Schule ist dafür ein guter Ort ‐ und im Bildungshaus Arnach passiert genau dies“, sagt Rathgeb-Schmitt.

Durch das Unterrichtskonzept der Themenwerkstätte können sich auch Schülerinnen und Schüler mit Themen des Religionsunterrichtes beschäftigen, ohne dass sie religiös vereinnahmt werden. Wenn Religion in der Themenwerkstatt Leitfach ist, dann arbeiten die 13 Kinder (von 76 Grundschülern insgesamt), die auf Wunsch der Eltern keinen Religionsunterricht besuchen, in dieser Zeit verstärkt in einem anderen Fach an dem Projektthema.

Das sagt der Schulleiter

„Wir meinen, auf diese Weise allen gerecht werden zu können, und dies auf einem qualitativ hochwertigen Niveau“, sagt Radke. Religionsunterricht als fünftes Rad am Wagen laufen zu lassen, kommt für ihn und seine Kolleginnen nicht in Frage. „Spiritualität als Teil unserer gesellschaftlichen Identität muss ihren Platz in der Schule haben“, sind sie überzeugt. Dies dürfe nicht allein dem Elternhaus überlassen bleiben, denn „Christentum braucht Gemeinschaft“.

Zudem liefere der Religionsunterricht oft Kindern Erfolgserlebnisse, die sie in anderen Fächern nicht haben. „Hier zählt nicht nur Fachwissen, sondern auch Empathie, soziales Denken, Verantwortungsgefühl und Selbstreflexion“, sagt Radke und berichtet von einer interessanten Beobachtung: „Oft bereichern die zehn konfessionslosen Kinder, die bei uns am Religionsunterricht teilnehmen, die Gespräche ungemein.“

Was in der Verfassung fehlt

Der Religionsunterricht ist als ordentliches Unterrichtsfach im Grundgesetz und in der Landesverfassung verankert, nicht aber das Ersatzfach Ethik. An den weiterführenden Schulen findet Ethik in allen Klassenstufen parallel zum evangelischen, katholischen und an einzelnen Schulen stattfindenden islamischen Religionsunterricht statt. Hingegen stehen die Schulleitungen in den Grundschulen durch die zunehmende Zahl der konfessionslosen Schülerinnen und Schüler vor einem schwerwiegenden Problem.

Alina, Gian-Luca und Safia (von links) stellen ihre Arbeit zum Thema Kinderrechte vor. (Foto: Steffen Lang )

Da es von Seiten der staatlichen Schulbehörden keine Stundenzuweisung für die Betreuung diese Schülergruppe gibt, nimmt der Druck auf den Religionsunterricht zu. Die Folge: Das Fach Religion wird in Randbereiche wie den Nachmittag gelegt, was es nicht wirklich attraktiver macht. Hat der Religionsunterricht noch Platz im Unterrichtsalltag ‐ oder ist er egal?

Der Gaststatus

Dass er eben nicht egal ist, zeige die von Grundschülern oft getätigte Aussage „Reli ist mein Lieblingsfach!“, sagt Rathgeb-Schmitt. Sie verweist auch auf die große Anzahl der Schüler und Schülerinnen ohne Konfession oder mit anderer Religionszugehörigkeit, die auf Antrag im sogenannten Gaststatus mit allen Rechten und Pflichten am katholischen oder evangelischen Religionsunterricht teilnehmen „und die Chance zur Reflexion der eigenen Identität, ihrer Einbettung in Religion, Kultur, Gesellschaft und Welt gerne wahrnehmen und schätzen“. „Da geht es zum Beispiel ganz einfach um den Ursprung unserer Feste, die dem Jahr und dem Leben Struktur geben. Ostern ist eben nicht der Osterhase und Weihnachten nicht nur wegen der Geschenke da“, sagt Radke.

„Es ist toll, wie die Grundschule in Arnach den Religionsunterricht im Schulalltag verankert hat, ohne andere auszugrenzen“, ist Birgit Rathgeb-Schmitt voll des Lobes. Dass dies gelingen kann, hat neben allem Engagement der Religionslehrkräfte sicher auch mit der Größe der Schule zu tun und damit, dass in Arnach doch der größere Teil der Kinder konfessionell gebunden ist, die meisten katholisch sind.

Die Zahlen steigen

Der gesellschaftliche Wandel in dieser Hinsicht zeichnet sich allerdings auch im bisher stark katholisch geprägten Raum Allgäu/Bodensee ab. Im Bodenseekreis gehören mittlerweile 46 Prozent der Schüler weder der katholischen noch der evangelischen Kirche an, im Landkreis Ravensburg sind es 35 Prozent. Tendenz jeweils steigend. Im Schuljahr 2022/2023 waren beispielsweise 23 von 57 Erstklässlern der Grundschule Bad Wurzach weder katholisch noch evangelisch, in der Grundschule Oberer Graben in Leutkirch 33 von 64, in der Dochtbühlschule Bad Waldsee 33 von 68, an der Albert-Merglen-Schule in Friedrichshafen 25 von 41 und an der Pestalozzi-Grundschule Friedrichshafen sogar 72 von 89.

Die christlichen Kirchen fordern auch deswegen beharrlich ein, dass die Landesregierung ihrem früheren Koalitionsversprechen nachkommt, Ethik auch in der Grundschule zu etablieren ‐ „damit alle Kinder zu ihrem Recht auf Bildung kommen, auch auf religiöse Bildung im Religionsunterricht. Damit Religion gesellschaftlich nicht egal ist“, so Rathgeb-Schmitt.