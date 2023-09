Schulleiter im Gespräch

„Echte Qualitätsoffensive“: Das ist neu an den Wurzacher Grundschulen

Bad Wurzach / Lesedauer: 4 min

An zwei Tagen pro Woche müssen die Grundschüler künftig mindestens 20 Minuten laut lesen. (Foto: Jens Büttner / dpa )

Es wird im Unterricht mehr Augenmerk aufs Lesen gelegt. So sieht es in Bad Wurzach in Sachen Lehrerstellen und Gebäude aus.

Veröffentlicht: 12.09.2023, 17:00 Von: Steffen Lang