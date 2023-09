Die letzten Ferientage haben begonnen. Am kommenden Montag, 11. September, ist Schuljahresanfang. Die Erstklässler legen in den Tagen danach los. Die Übersicht der Termine der Einschulungsfeiern und Gottesdienste hat nun die Stadt Bad Wurzach veröffentlicht.

Grundschule Arnach: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 am 11. September 7.30 Uhr; Einschulungsgottesdienst am 16. September, 9.30 Uhr Kirche; Schulaufnahmefeier am 16. September 10 Uhr.

Grundschule Bad Wurzach: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 am 11. September 7.45 Uhr; ökumenischer Einschulungsgottesdienst Klassen 1 am 10. September, 10 Uhr evangelische Kirche; ökumenischer Gottesdienst Klassen 2 bis 4 am 11. September, 8 Uhr evangelische Kirche; Schulaufnahmefeier am 13. September 8.15 (Klasse 1a), 9 Uhr (1b) und 9.45 (1c).

Grundschule Ellwangen–Dietmanns: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 am 11. September 8.35 Uhr; Einschulungsgottesdienst Klassen 1 bis 4 am 15. September, 9 Uhr Turnhalle Ellwangen; Schulaufnahmefeier am 15. September 9.30 Uhr Turnhalle Ellwangen.

Grundschule Eintürnen: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 am 11. September 7.45 Uhr; Gottesdienst Klassen 1 bis 4 und Schulaufnahmefeier am 15. September 9 Uhr Pausenhof oder Turn– und Festhalle.

Grundschule Haid: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 am 11. September 7.30 Uhr; Einschulungsgottesdienst Klassen 1 und 2 am 14. September, 10 Uhr Turn– und Festhalle Haidgau; Schulaufnahmefeier am 14. September 10.30 Uhr Turn– und Festhalle Haidgau.

Grundschule Unterschwarzach: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 am 11. September 8.20 Uhr; ökumenische Feier der Schulanfänger am 14. September, 9 Uhr Kirche; Schulaufnahmefeier am 14. September 9.45 Uhr Turn– und Festhalle.

Grundschule Seibranz–Hauerz, Standort Seibranz: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 am 11. September 8.15 Uhr; Schülergottesdienst Klassen 2 bis 4 am 12. September, 7.30 Uhr Kirche; Schulaufnahmefeier am 14. September, 8 Uhr. — Standort Hauerz: Schulbeginn Klassen 2 bis 4 am 11. September 8.15 Uhr; Schülergottesdienst Klassen 1 bis 4 am 15. September, 7.30 Uhr Kirche; Schulaufnahmefeier am 14. September 10 Uhr katholisches Gemeindehaus.

Werkrealschule Bad Wurzach: Schulbeginn Klassen 6 bis 10 am 11. September 7.45 Uhr; Schulaufnahmefeier Klasse 5 am 12. September 8.30 Uhr.

SBBZ Bad Wurzach: Schulbeginn Klassen 2 bis 9 am 11. September 7.45 Uhr; Schulaufnahmefeier am 15. September 9.45 Uhr.

Realschule Bad Wurzach: Schulbeginn Klassen 6 bis 10 am 11. September 7.45 Uhr; Schulaufnahmefeier Klasse 5 am 11. September 14 Uhr.

Salvatorkolleg Bad Wurzach: Schulaufnahmefeier Klasse 5 am 10. September 17 Uhr Turnhalle Salvatorkolleg; Schulbeginn Klassen 5 bis 12 am 11. September 7.45 Uhr.