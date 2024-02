Gleich drei CDU-Landtagsabgeordnete sind am vergangenen Freitag Gast im Döner-Laden „Helmuts Palast“ gewesen. Raimund Haser, Thomas Dörflinger und Siegfried Lorek machten zwischen zwei Terminen in Weingarten und Biberach Station in Bad Wurzach.

Diese nutzten sie nicht nur dazu, ihren Hunger zu stillen. „Vor lauter Flüchtlingswellen besteht die Gefahr, dass wir andere Gruppen aus den Augen verlieren“, erläuterte Haser, der den Termin organisiert hatte und dazu neben dem Betreiber-Ehepaar des Döner-Ladens, Yücel „Helmut“ Katkay und Gülsen Katkay und deren Freund Karsten Fischer, stellvertretender Elternbeiratsvorsitzender und Vorsitzender des Fördervereins der Werkrealschule, auch Klaus Schütt (CDU) als ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeister der Stadt begrüßte.

Hasers Lob

Die türkische Gemeinschaft sei nicht zuletzt in Bad Wurzach die älteste und von der Bevölkerungszahl her relevanteste Gruppe. Und ihr „unternehmerischer Mut“ sehr stark ausgeprägt, hob Haser lobend hervor.

Wir wollen hier heute auch zeigen, wie groß die Vielfalt in unserer Gesellschaft ist. Siegfried Lorek

Der Freiburger ist auch Staatssekretär der Landesregierung für Justiz und Migration. Als solcher machte er aber auch deutlich, was er als besorgniserregend betrachtet. Das sind zum einen die „brutal vielen Zugänge“ an Migranten, zuletzt auch von Türken, „von deren Höhe wir runterkommen müssen“. Sonst leide die Akzeptanz der Zuwanderung „und wir können denen nicht mehr helfen, die wirklich Hilfe brauchen“. Sorge macht ihm außerdem der türkische Nationalismus, „der auch bei uns zu spüren ist“.

Gute Gemeinschaft

Eine „angespannte Atmosphäre“ in Bad Wurzach, nach der Dörflinger in Bad Wurzach fragte, verneinten jedoch sowohl das Ehepaar Katkay als auch Schütt. „Die Gemeinschaft in Wurzach ist gut. Viele sind in den vergangenen Jahrzehnten miteinander aufgewachsen, da spielt die Herkunft keine Rolle“, so Schütt. Er gestand aber ein, dass auch in Bad Wurzach die politische Lage in der Türkei die Menschen bewege.

Als großes Problem bezeichnete es Schütt, wenn „Kinder ohne ein Wort Deutsch zu sprechen hier aufwachsen“. Da seien die Eltern, aber auch der türkische Elternverein in Bad Wurzach gefordert, das zu verhindern. „Helmut“ Katkay bestätigte das Problem, aber wenn die Eltern ihre Kinder nicht in die angebotenen Deutschkurse schickten, seien eben auch dem Verein die Hände gebunden. „Die Erwartungshaltung von uns muss erfüllt werden. Es gilt: Wir helfen dir und erwarten, dass du auch etwas tust“, so drückte Dörflinger seine klare Haltung aus.

Die Forderungen

„Sprachbarrieren bei Eltern und Schülern befördern Unzufriedenheit und Aggression“, bestätigte Fischer aus seiner Erfahrung heraus. Ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr verbunden mit Sprachförderkursen fordert daher Lorek, auch wenn er wisse, dass dies „teuer und personalintensiv“ sei.

Der Staatssekretär sprach sich zudem klar für die Bezahlkarte für Asylbewerber und für schnellere Entscheidungen bei Asylverfahren aus. Den Termin nutzte er auch für Kritik an der Bundesregierung. Falsch sei die Entscheidung gewesen, Ukrainern Bürgergeld zu gewähren. Und dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Migrationsgipfel mit den Ländern jüngst abgesagt habe, sei „Realitäts- oder Arbeitsverweigerung“.