Die doppelte Ladung Schwäbisch

Seit vielen Jahren bemühen sich die beiden Vereine für landwirtschaftliche Fortbildung Ravensburg-Waldsee und Leutkirch-Wangen um einen kulturellen Knaller zum Jahresauftakt. In diesem Jahr sei es gelungen, das Duo Wolfgang Heyer und Barny Bitterwolf zu gewinnen.

Am Mittwoch, 24. Januar, laden die zwei Vereine und die beiden oberschwäbischen Originale ab 20 Uhr zum Programm „Let‘s schwätz schwäbisch - Schwabenpower im Doppelpack“ in den Dorfstadel in Ziegelbach bei Bad Wurzach ein. Im urigen Rahmen des Dorfstadels werden der Poetry-Slammer Heyer und der oberschwäbische Barde Bitterwolf tief in die Kiste ihres sprachlichen und musikalischen Repertoires greifen und dabei das Publikum zum Mitmachen motivieren.

Kein Auge werde trocken bleiben, wenn die beiden Mundartkünstler das Beste aus den Programmen der letzten Jahre darbieten, heißt es in der Ankündigung. Mit zungenbrecherischem Witz und bodenständigem Humor nehmen Heyer und Bitterwolf das Publikum mit auf eine Reise durch die schwäbische Kulturlandschaft, spurten sprachlich und musikalisch durch die Feinheiten der Regionalkultur, nehmen dabei ihre Gäste und vor allem sich selber auf die Schippe.

Karten für die Veranstaltung gibt es bei den Niederlassungen der BAG in Gossetsweiler, Bad Waldsee und Bad Wurzach im Vorverkauf für 12 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten 14 Euro. Karten können zum Vorverkaufspreis reserviert und an der Kasse bis 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn abgeholt werden. Kartenbestellungen sind über [email protected] oder telefonisch unter 0751/85-6010 möglich.