Die Gemeinderatswahlen 2024 seien für die Zukunft der Unechten Teilortswahl entscheidend. Das war der einhellige Tenor alle drei Stadtratsfraktionen, bevor sie mit der Kandidatensuche begannen. Nun stehen, aller Wahrscheinlichkeit nach, alle Listen fest. Die Redaktion wirft einen Blick darauf.

Vor fünf Jahren gab es in der Großgemeinde, die als eine von wenigen im Land bisher an der Unechten Teilortswahl festhält, relativ wenige Kandidaten in den neun Ortschaften. In Gospoldshofen und Haidgau fand sich sogar jeweils nur ein einziger Kandidat, der damit schon vor der eigentlichen Wahl als Ratsmitglied feststand. Da der Haidgauer später sein Mandat niederlegte, ist diese Ortschaft derzeit nicht im Gemeinderat vertreten.

Nun haben die drei Parteien, die derzeit im Gemeinderat vertreten sind, ebenso ihre Liste aufgestellt wie die erstmals antretenden Grünen. Wie sieht es in den Orten aus, vorbehaltlich der Genehmigung aller Kandidaten durch den Wahlausschuss?

Geringes Interesse

Haidgau bleibt für alle das schwierigste Pflaster. Es kann nur gemutmaßt werden, warum dort die Bereitschaft zu kandidieren so gering ist. Lediglich den Freien Wähler gelang es, Kandidaten zu finden, einer davon ist die Ortsvorsteherin. Für die Ortschaft ist ein Sitz im Rat reserviert. Es gibt für die Haidgauer diesmal also immerhin eine Auswahl.

Das gilt auch für Gospoldshofen. Drei Kandidaten konkurrieren um einen zu vergebenden Sitz, je einer von CDU, Freie Wähler und Grüne.

Hohes Interesse

Die größte Auswahl gibt es in Dietmanns. Ein Sitz ist zu vergeben, sage und schreibe sieben Frauen und Männer stellen sich zur Wahl. Einer ist von den Freien Wählern, je zwei von CDU, Mir Wurzacher und Grüne.

Vier Kandidaten gehen in Eintürnen ins Rennen, je zwei von CDU und Grüne. Ein Sitz ist dort zu vergeben. Ebenfalls ein Stadtrat wird in Ziegelbach gesucht. Dafür stehen dafür fünf Personen zur Auswahl (2 CDU, 2 FW, 1 Grüne).

Je zwei Sitze sind in Arnach, Hauerz, Seibranz und Unterschwarzach zu vergeben. In Arnach gibt es vier Kandidaten (2 CDU, je 1 FW und Grüne), je fünf sind es in Hauerz (3 CDU, je 1 FW und Grüne) und in Seibranz (3 CDU, je 1 FW und MW). In Unterschwarzach treten drei Personen an (je 1 CDU, FW und Grüne).

Die Ortsvorsteher

Unter diesen Kandidaten finden sich auch vier derzeit amtierende Ortsvorsteher: Marga Loritz (Gospoldshofen/CDU), Ernestina Frick (Haidgau/FW), Kurt Miller (Hauerz/FW) und Petra Greiner (Seibranz/CDU).

Ein kurzer Blick auch noch in den Zentralort. Dort werden sieben künftige Stadträte gesucht. Darum bewerben sich 21 Frauen und Männer: sieben von den Freien Wählern, sechs von der CDU, fünf von den Mir Wurzachern und drei von den Grünen.

Bei einer Unechten Teilortswahl können nicht nur die Wahlberechtigten in den Ortschaften „ihre“ Kandidaten wählen, sondern alle Wähler der Kommune. Ein Eintürner kann also auch einen Hauerzer wählen oder ein Gospoldshofener einen Ziegelbacher.