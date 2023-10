Die Auswirkungen des 13b-Urteils auf Bad Wurzacher Baugebiete

Es hat die Kommunen in Deutschland vor der Sommerpause kalt überrascht: Das Urteil zum Paragraph 13b des Baugesetzbuchs (BauGB), gegen das Umweltverbände mobil machten. Dessen Anwendung hat der Bundesgerichtshof im Juli für unzulässig erklärt.

Auch Monate später herrscht nach wie vor viel Unklarheit, wie es mit den Baugebieten weitergeht, die die Gemeinden nach diesem vereinfachten Verfahren auf den Weg bringen wollten. Für die betroffenen Gebiete auf Bad Wurzacher Gemarkung gab Andreas Haufler in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen aktuellen Überblick.

Darstellung des aktuellen Sachstands

Vorab erklärte Bürgermeisterin Alexandra Scherer einschränkend, dass es sich hierbei um die Darstellung des aktuellen Sachstands handle, soweit dies möglich sei.

Es ist noch nicht alles geklärt“, so das Stadtoberhaupt, der Gesetzgeber müsse noch aktiv werden.

Die zuständigen Ministerien von Land und Bund haben demnach zwar vorläufige Handlungsempfehlungen für Gemeinden und Baurechtsbehörden herausgegeben ‐ immer aber mit dem Hinweis, dass damit keine absolute Rechtssicherheit gewährleistet werden kann, so Haufler, seines Zeichens Leiter des Fachbereichs Stadtplanung/Bauordnung.

Grundsätzlich gelte für Bebauungspläne eine Rügefrist von einem Jahr ab Bekanntmachung, erklärte Haufler. Werden Verfahrensfehler nicht innerhalb der Jahresfrist beanstandet, dann gilt der Bebauungsplan als wirksam und damit rechtsverbindlich. Hierauf verweisen auch die Handlungsempfehlungen.

Fünf Gebiete betroffen

Für Bad Wurzach bedeutet dies, dass vom Urteil die fünf Gebiete betroffen sind, für die die Bebauungspläne zu diesem Zeitpunkt noch im Verfahren waren oder fristgerecht gerückt wurden.

Ersatzlos wegfallen werden demnach die beiden Baugebiete „Wengenreuter Esch“ in Seibranz sowie „Riedwiesen“ bei Albers. Beide könnten nur im Regelverfahren aufgestellt werden, was ohne Flächenkompensation an anderer Stelle auf Bad Wurzacher Gemarkung nicht möglich ist, so Haufler. Wie auch bei den anderen betroffenen Gebieten hat aber auch hier der Gemeinderat das letzte Wort, wo die einzelnen Verfahren in späteren Sitzung nochmals thematisiert werden.

Wechsel zu 13a BauGB

Beim Gebiet „Reischberghöhe VI“ im Kernort könnte es mit dem selben Entwurf im Verfahren des 13a BauGB weitergehen, dem klassischen beschleunigten Verfahren. Das sei hier möglich, da das Plangebiet im Stadtgebiet liegt und vom bestehenden Siedlungsbereich umschlossen wird, wie Haufler erklärte.

Beim Bebauungsplan „Bühlstraße“ in Haidgau wurde zwei Tage vor Fristablauf noch eine formgerechte Rüge eingelegt. Die Verwaltung werde zunächst versuchen, mit dem Einwender eine Einigung zu erzielen. Andernfalls muss das Aufstellungsverfahren im Regelverfahren wiederholt werden. Was möglich wäre, da im Planbereich bereits Wohnbauflächen dargestellt werden, auch Umweltaspekte wurden im Bebauungsplanverfahren ermittelt und berücksichtigt.

Die Lage in Unterschwarzach

Etwas speziell ist die Lage beim Baugebiet „Unterschwarzach Nord“. Hier gibt es im Ort die erforderlichen Kompensationsflächen. Der Planentwurf sowie das Lärmgutachten sind fertig. Die artenschutzfachlichen Untersuchungen sind ebenfalls abgeschlossen. Die Voraussetzungen für ein Baugebiet im längeren Regelverfahren liegen also vor.

Allerdings, so Haufler, kam kurz vor der Sitzung noch die Mitteilung, dass es für solche nach 13b BauGB entwickelten Flächen eventuell doch noch Heilungschancen gibt, weswegen man hier die Entwicklung der Rechtslage abwarten sollte.

Über die Ziellinie geschafft

Zu den 13b-Baugebieten, die es „über die Zielinie geschafft haben“, wie Haufler es ausdrückte, gehört auch das Gebiet „St. Anton“ in Arnach. Hierzu fragen im Rahmen der Bürgerfragestunde ein Bürger, wann denn die Vergaberichtlinien vorliegen beziehungsweise wann die Vergabe sein wird. Das, so Scherer, können sie noch nicht sagen. Hierzu sei man nach wie vor im Gespräch mit dem Gemeinderat und dem Ortschaftsrat. Der Klärungsbedarf bei den Vergaberichtlinien, der zur Verzögerung führte, sei aber grundsätzlich aufgearbeitet.

Zu den Erleichterungen bei den 13b-Baugebieten gehörten der Wegfall der Umweltprüfung sowie eines Umweltberichts sowie der Umstand, dass von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes ohne Änderungsverfahren abgewichen werden durfte.