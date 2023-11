Sie ist den Tränen nahe gewesen. Rosemarie Stäbler hat sich vergangenen Freitag bei der letzten von ihr kuratierten Vernissage in der Stadtbibliothek in Maria Rosengarten in Bad Wurzach verabschiedet.

Nach 26 Jahren und mehr als 150 Ausstellungen war es Zeit für die 83-Jährige, das Ehrenamt als Leiterin der Städtischen Galerie in jüngere Hände abzugeben. Mit Christine Linge und Doris Schäfer hat sie zwei Nachfolgerinnen, die sich schon bei den vergangenen Ausstellungen eingebracht haben, so dass Stäbler jetzt „in Ruhe gehen kann“, wie sie im Gespräch mit Schwäbische.de sagte.

Musik für den Onkel

Die Vernissage des vom Tegernsee stammenden, nun in Altusried lebenden Florian Eberharter begann musikalisch mit der 14-jährigen Isabella Schneppe, begleitet von ihrem zwölfjährigen Bruder John, die für ihren Onkel Eberharter mit warmer, kräftiger Stimme aktuelle Hits zum Besten brachte.

Die sehr lebendige Laudatio hielt Christiane Eberharter. Dabei erfuhren die mehr als 60 Gäste, dass Eberharter schon in seiner Jugend mit der Kunst begonnen hatte ‐ zuerst mit Postern seiner Kino-Idole, dann mit eigenen Comics. Sein erstes Ölgemälde trägt den Titel „Der Weg“ ‐ so wie auch die Ausstellung. Eberharter will damit seinen Lebensweg nachzeichnen, Orte, an denen er gewesen war und was er dort erlebt hat.

Große Bandbreite

Später wandte er sich der Malerei in Acryl sowie Aquarellen zu, um sich schließlich auch der abstrakten Kunst zu widmen. Letzteres, um zu beweisen, dass diese „schön sein kann“. Ihm sei Vielfalt sehr wichtig ist: „Wer nur in einem Stil malt, sperrt sich selbst ein“. Das wird in der beeindruckenden Ausstellung deutlich, die von kleinformatigen Blumenbildern über stimmungsvolle Landschaften bis zur abstrakten, farbintensiven Malerei reicht.

Nach der Laudatio ließ es sich Bürgermeisterin Alexandra Scherer nicht nehmen, sich bei Rosemarie Stäbler ausgiebig zu bedanken ‐ mit Worten, Blumen und einem Gutschein. In ihrer Rede sprach Scherer von großen Spuren, die Stäbler hinterlassen würde, von Zeit und Einsatz, die sie und auch ihr Ehemann Friedemann investiert hätten, und dass die Galerie für die Stadt eine Bereicherung sei.

Die Dankesworte

Als „Vorschusslorbeeren“ erhielten auch Linge und Schäfer sowie Eva-Maria Hübner, die bei den Vernissagen den Sektempfang organisiert, ein Präsent. Auch Stäbler sprach ihren Dank aus ‐ an alle, die gekommen waren, die sie immer unterstützt hätten, allen voran ihrem Mann, Vanessa Fischer, Eva-Maria Hübner und Rainer Reschetzki. „Und all denen, die ich jetzt eventuell vergessen habe.“