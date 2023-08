Hitze, Regen, Sturm: Die Wälder der Region haben in den vergangenen Monaten einiges mitmachen müssen. Und angesichts des Klimawandels werden diese scheinbaren Extreme wohl der Regelfall werden.

Die jetzige Generation muss die Wälder umbauen, um sie dafür fit zu machen. Eine Jahrhundertaufgabe ist das, weiß auch Jan Holder, der Revierförster für Bad Wurzach, Aitrach und Aichstetten im Kreisforstamt in Ravensburg. „Erst in 80 bis 100 Jahren wird sich zeigen, ob wir heute richtig denken.“

Keine Monokulturen mehr

„Die Mischung macht’s“, beschreibt Holder das aktuelle Rezept. Fichten–Monokulturen müssen einer sogenannten Risikostreuung weichen, kleinen Flächen aus, zum Beispiel, jeweils Fichten, Eichen, Douglasien oder Buchen.

„Man guckt natürlich auch mal in Referenzregionen, die heute das Klima haben, das wir wohl bald haben werden, zum Beispiel Süd–Frankreich und Griechenland, was da so in Sachen Wald funktioniert. Aber einfach komplett übertragbar auf uns ist das natürlich nicht, allein wenn man an die Allgäuer Winter denkt“, so Holder.

„Es ist einfach so, dass es keine Erfahrungswerte gibt. Wir müssen viel Wissen neu sammeln“ Jan Holder

Frage des Standorts

Denn weil die Natur nicht immer so reagiert, wie der Mensch sich das vorstellt, lernt die Forstwirtschaft da immer dazu. „Im Bodenseekreis haben wir bemerkt, dass Buchen jetzt auch schon Probleme mit der Trockenheit bekommen.“ Viele Faktoren entscheiden, ob eine Baumart sich an ihrem Sandort wohlfühlt oder nicht. Das eine allgemeingültige Rezept gibt es nicht. „Man muss für jeden Standort neu entscheiden“, sagt Holder.

Daher gibt es eine Standortkartierung. Experten nehmen Bodenproben, die Forstliche Versuchs– und Forschungsanstalt in Freiburg wertet die Daten aus und gibt Hinweise, welche Baumart für welches Areal am besten geeignet ist. Holder zeigt an seinem Computer die Karte für sein Revier, das sich vom Osten Bad Wurzachs über Aichstetten bis nach Aitrach an die bayerische Grenze erstreckt (für den Norden und Westen von Bad Wurzach ist das Revier Haidgau zuständig). Viele Farben sind da zu sehen, ein Zeichen für die Verschiedenheit der Böden selbst in diesem relativ kleinen Bereich.

Die Förster beraten

Der Umbau der Wälder wird vom Land Baden–Württemberg begleitet. Es schreibt gerade sein Waldbauprogramm fort. Dieses und die Standortkartierungen nehmen Revierförster wie Jan Holder dann als Grundlage für die Beratung der Waldeigentümer. Zwei Drittel der Areale, so schätzt Holder, sind dabei im Bad Wurzacher Revier im Besitz von Privatleuten. „Insgesamt sind das 400 bis 500 Eigentümer, im Regelfall mit Grund unter einem Hektar.“ Der Rest gehört den Kommunen und der Kirche. Für den Staatswald ist seit der Reform 2020 die ForstBW des Landes zuständig.

Die Zusammenarbeit mit Kommunen und Kirchen sei dabei sehr gut, sagt Holder. „Sie gehen beim Umbau mit gutem Beispiel voran.“ Bei den Privaten müsse dagegen noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. „Fichten wachsen schnell und sind daher wirtschaftlich interessanter als zum Beispiel Laubbäume. Aber es gibt zum einen Fördergelder, wenn man nur einen gewissen Prozentsatz an Fichten nachpflanzt. Zum anderen ist die jüngere Generation an Waldbesitzern zum großen Teil aufgeschlossener.“

Pech mit den neuen Kulturen

Mit den Anpflanzungen im Frühjahr dieses Jahres hat es dabei nicht so gut geklappt. „Zunächst ist alles dank des Regens gut angewachsen“, blickt Holder zurück. „Mit der ersten langen Trockenperiode bekamen die Kulturen dann aber massiv Probleme. Da hat dann auch die Regenphase kaum noch etwas gerettet.“

Dazu kam der Sturm in der Nacht zum 12. Juli. „In meinem Revier kamen wir noch glimpflich davon, wenn man es mit dem Gebiet Richtung Bergatreute vergleicht, wo es verheerend war. Dort hat es manche Waldstücke ja komplett umgeblasen. Selbst Laubbäume, weil die voll im Laub standen und damit viel Angriffsfläche boten“, sagt Jan Holder. Aber auch im Revier Bad Wurzach gab und gibt es viel Sturmholz, das schnellstmöglich aus dem Wald muss. „Man muss aufräumen, ehe der Borkenkäfer ausfliegt.“

Gleichzeitig sorgte der Sturm für einen abrupten Verfall des Holzpreises. Um ein Drittel sei der quasi über Nacht zurückgegangen, so der Revierförster.

Uneinsichtige Spaziergänger

Und der Sturm führte schließlich zu vielen gesperrten Wegen, weil die Bruchgefahr hoch war. „Da gab’s vor allem im Wurzacher Ried viele Diskussionen mit den Spaziergängern“, berichtet Holder. „Teilweise wurden unsere Absperrschilder und -bänder einfach ignoriert und weggerissen.“

Mit der anschließenden Trockenperiode stieg dann wieder die Waldbrandgefahr. „Fast immer ist der Mensch schuld. Das sieht man daran, dass Waldbrände sehr oft an Straßen und Wegen entlang ausbrechen. Wenn der Boden ausgetrocknet ist, reicht eben eine einzige weggeworfene noch glühende Zigarettenkippe.“ Derzeit habe sich die Situation wieder beruhigt, sagt Holder, „aber wenn es nun wie angekündigt wieder längere Zeit sehr heiß wird, wird diese Gefahr wieder ein Thema.“

Seit dem Kindergarten

Der 26–jährige Jan Holder ist seit November 2021 der Bad Wurzacher Revierförster im Kreisforstamt Ravensburg. Sein Vorgänger Andreas Kurth wechselte zur staatlichen ForstBW. „Seit einem Ferienprogramm im Kindergarten wollte ich Förster werden“, erzählt der Horgenzeller. Nach Schule und Studium arbeitete er unter anderem für den Markgraf von Baden in Salem und die Genoholz, eine Genossenschaft von Privat– und Körperschaftswaldbesitzern.

Sein Wetterwunsch? „Grundsätzlich kürzere Trocken– und Regenphasen. Und speziell jetzt einen nicht zu trockenen Sommer und dann einen ruhigen Herbst, in dem wir die restlichen Sturmschäden beseitigen können. Dann könnten wir uns im Frühjahr auf die Aufforstung konzentrieren.“ Wenn es so kommt, geht auch sein weiterer Wunsch wohl in Erfüllung: „Steigende Holzpreise, damit die Waldbesitzer wieder Geld verdienen können. Auch wenn die Zeiten, in denen der Wald die Sparkasse des Bauern war, schon lange vorbei sind.“