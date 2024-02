Sommerliches Badevergnügen am Metzisweiler Weiher bei Eintürnen könnte in diesem Jahr ausfallen. Das Badeverbot bleibt „vermutlich weiterhin bestehen“, teilt die Stadt Bad Wurzach mit.

Bereits seit August 2023 besteht für den Metzisweiler Weiher ein Badeverbot. Bei routinemäßigen Wasserentnahmen am 21. August und einer Nachprüfung eine Woche später waren vom Gesundheitsamt Ravensburg „erhöhte mikrobiologische Auffälligkeiten“ festgestellt worden. Konzentrationen an „Escherchia coli“ (Kolibakterien) und „Intestinale Enterokokken“ (eine Unterart von Milchsäurebakterien) führten zum Badeverbot. Hauptquellen für solche Verunreinigung seien im Allgemeinen Fäkalien von Menschen, Nutztieren und Wasservögeln, hatte eine Landratsamtssprecherin im August auf Redaktionsanfrage erläutert.

Diese Krankheiten drohen

Bei einer Infektion mit Kolibakterien drohen Harnwegsinfekte, Blasenentzündungen oder Darminfektionen. Enterokokken können Erkrankungen der Herzklappen oder der Prostata auslösen.

Trotz der seither erfolgten Nachuntersuchungen und Ursachenforschungen in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Ravensburg konnte der Auslöser für die mikrobiologischen Auffälligkeiten bislang nicht festgestellt werden. Ziel der Stadt Bad Wurzach ist weiterhin, die Ursache für die Verunreinigungen zu finden und eine Badewasserqualität wiederherzustellen, die ein Baden im Metzisweiler Weiher wieder zulässt.

Ein EU-Badegewässer

Die Bewertung des EU-Badegewässers „Metzisweiler Weiher“ werde in diesem Jahr aufgrund der Badegewässeruntersuchungen aus dem zurückliegenden Jahr allerdings ungünstig ausfallen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung, „weshalb das Badeverbot am Metzisweiler Weiher vermutlich weiterhin bestehen bleibt“. Sobald weitere Untersuchungsergebnisse vorliegen, würden diese auch auf der Badegewässerkarte des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg abgerufen werden können.

Der Metzisweiler Weiher ist einer von vier Badeseen, die die Stadt auf ihrer Homepage aufführt. Die anderen sind der Stockweiher bei Wolfegg sowie der Holzmühleweiher und der Brunner Weiher bei Immenried. Der See bei Eintürnen ist außerdem eines von zwei EU-Badegewässern in der Großgemeinde. Das andere ist der Langweiher bei Baierz.

Für Badevergnügen an heißen Tagen stehen außerdem das Freibad in Hauerz und das Hallenbad mit Außengelände in Bad Wurzach bereit.