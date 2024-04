Auf der Buslinie 7549 zwischen dem Raum Bad Wurzach und Kißlegg gilt ein neuer Fahrplan. Wie der Verkehrsverbund Bodo mitteilt, wird das Angebot auf der Linie dichter und regelmäßiger. Das zieht indes auch Änderungen für eine weitere Linie in der Region nach sich.

Seit dem 1. April gibt es demnach unter der Woche auf der Kernstrecke Arnach - Kißlegg - Waltershofen nahezu einen Stundentakt. In Arnach bestehen passende Anschlüsse zur Regiobus-Linie R90 Bad Wurzach - Leutkirch. „Zudem ergeben sich am Bahnhof Kißlegg neue Umsteigemöglichkeiten von und zu den Zügen in Richtung Aulendorf, Lindau und München“, teilt der Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund (Bodo) mit.

Erste Busse fahren später und letzte früher

Zu schulrelevanten Zeiten erreicht die Linie 7549 auch Bad Wurzach und Ratzenried. Aufgrund der Nachfragesituation fahren die ersten Busse des Tages künftig etwas später und die letzten Busse des Tages künftig etwas früher als bisher.

Den Betrieb übernehmen zwei Verkehrsunternehmen, die als Bietergemeinschaft angetreten sind: Die Firmen Ehrmann aus Bad Wurzach und Sohler aus Wangen-Hiltensweiler erhielt nach einer Ausschreibung den Zuschlag vom Landkreis Ravensburg, der das Busangebot plant und finanziert. Bisher hatten die Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) und die Firma Sohler die Linie betrieben.

Verantwortlichen hoffen auf viele Fahrgäste

„Wir als Stadt und Gemeinden freuen uns über die bessere Taktung der Linie unter der Woche, die Anschlüsse zur Linie R90 in der Arnacher Ortsmitte sowie die Zuganschlüsse in Kißlegg“, wird Alexandra Scherer, Bürgermeisterin der Stadt Bad Wurzach, in der Pressemitteilung genauso zitiert wie Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher: „Insgesamt hoffe ich, dass noch mehr Fahrgäste diese Buslinie nutzen. Das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern sichert auch ihren weiteren Bestand.“ Darin, dass weiterhin eine Verbindung zwischen Ratzenried und Kißlegg besteht, sieht Argenbühls Bürgermeister Roland Sauter demnach eine gute Nachricht für die Gemeinde.

Für Landrat Harald Sievers ist der neue Fahrplan ein Bekenntnis zu einem guten Nahverkehrsangebot im ländlichen Raum als Voraussetzung für die Verkehrswende. Wichtig sei allerdings auch, „dass die Linie hinreichend genutzt wird“.

Auch auf der Buslinie 7550 Leutkirch – Kißlegg – Waltershofen – Wangen gilt ab 1. April ein neuer Fahrplan. Wie Bodo mitteilt, wurden diese Fahrplananpassungen kurzfristig notwendig, um die Verknüpfung mit der Linie 7549 weiterhin zu gewährleisten.

Die neuen Fahrpläne der Linie 7549 und 7550 stehen auf www.bodo.de unter „Fahrpläne & Linien“ oder hier zum Herunterladen im PDF-Format bereit. Wer den Fahrplan in der Vergangenheit schon einmal heruntergeladen hat, muss gegebenenfalls auf „Aktualisieren“ klicken, sobald die PDF-Datei angezeigt wird, um die Neufassung zu erhalten. Die Fahrplanzeiten sind darüber hinaus in die elektronischen Auskunftssysteme eingearbeitet.