Aus eins mach’ zwei: Den Bad Wurzacher Sportlerball gibt’s in diesem Jahr gleich in doppelter Ausführung. Erstmals findet er an zwei Abenden im Kurhaus statt: am 9. und am 11. Februar.

„Im vergangenen Jahr waren drei Stunden nach Vorverkaufsstart nur noch acht Karten da“, erzählt Reinhard Vinçon vom Organisatorenteam. Weil es schon die Jahre zuvor stets eine „sehr gute Resonanz“ gegeben hat, „probieren wir jetzt mal aus, wie es mit zwei Veranstaltungen läuft. Mit dem Gedanken haben wir auch seit längerem gespielt.“

Identisches Programm

Das Programm, verspricht Vinçon, sei dabei identisch. Sowohl am Freitag als auch am Sonntag geht es um 19 Uhr los, das Programm selbst startet um 20 Uhr. Einziger Unterschied zwischen den beiden Abenden: Am Freitag spielt die bewährte Band Celebrate, am Sonntag ist „Combo 4“ für die Musik zuständig.

Veranstalter des Sportlerballs sind wieder die fünf Bad Wurzacher Vereine DLRG, TSG-Turner, Tennisclub, Landjugend und die „Freunde des Ungeziefers“, die in diesem Jahr auch noch ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Die Veranstaltung findet zum 27. Mal statt. Ist aber eigentlich ein kleines Jubiläum. Denn zwei Sportlerbälle fanden wegen Corona nur online statt. Es ist also in diesem Jahr die 25. Veranstaltung in Präsenz.

Das ist das Motto

Mit Spannung erwartet wird von den Partygängern die Bekanntgabe des Mottos des Sportlerballs. In diesem Jahr lautet es „Der verschwundene Krebs - ein original Wurzach-Krimi“. Ob wohl gelöst wird, warum und wohin der Krebs als Wappentier der Stadt verschwunden ist, und wer der Übeltäter oder die Übeltäterin ist?

Sicher sein darf man auf jeden Fall, dass auf der Bühne des Kursaals das Stadtgeschehen der vergangenen Monate wieder zielsicher und närrisch aufs Korn genommen wird. Dafür garantieren vor allem das Team des „Ungeziefers“ und Büttenredner Markus Vinçon. Er ist dabei wieder besonders gefordert, sorgt er als Küchenchef doch auch für die Speisen, die es ab 19 Uhr gibt.

Lokale Spitzen

Spitzzüngige Bemerkungen mit Lokalkolorit werden mit Sicherheit auch die beiden Moderatoren Florian Tobisch und Reinhard Vinçon fallen lassen. Wieder dabei ist in diesem Jahr die Garde aus Unterschwarzach. Ihr männliches Pendant sind die TSG-Turner, die stets umjubelt werden.

An die 80 Personen, so schätzt Vinçon, sind mit der Organisation des Sportlerballs aufseiten der fünf Vereine beschäftigt. Erstmals arbeiten sie dabei mit der Narrenzunft D’Riedmeckeler zusammen. Sie nutzt in diesem Jahr ebenfalls den Kursaal für ihre Hallenveranstaltungen. „Da lag es nahe, dass wir uns vor allem bei der Dekoration des Saals und bei Aufbauarbeiten wie der Bar zusammentun“, sagt Vinçon.

Besonders die Nacht zum Rosenmontag werde dabei eine Herausforderung werden, ahnt er. Schließlich ist der Sportlerball erst spät in der Nacht zu Ende und am Montagmorgen beginnt im Kursaal schon wieder der Zunftmeisterempfang der Narrenzunft.

Der Vorverkauf

Karten gibt’s ab 29. Januar im Vorverkauf bei Optik Westermayer in der Breite zu den üblichen Geschäftszeiten. Ein Ticket kostet 13 Euro, und damit einen Euro mehr als im vergangenen Jahr.