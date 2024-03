Die Namen von 17 Frauen und Männern stehen auf der Liste der Freien Wähler Bad Wurzach für die Gemeinderatswahl am 9. Juni. Bis auf Eintürnen hat die unabhängige Wählervereinigung alle Ortschaften für die unechte Teilortswahl besetzt. Die FW sind die erste Gruppierung in der Kurstadt, die ihre Liste gewählt hat.

Wie von FW-Vorsitzendem Karl-Heinz Buschle kürzlich im Gespräch mit unserer Redaktion angekündigt, kandidieren sechs der derzeit acht amtierenden FW-Stadträte wieder: Karl-Heinz Buschle, Norbert Fesseler, Bernhard Schad, Gisela Brodd, Martin Häfele und Wolfgang Jäger. Der momentane Fraktionssprecher Armin Willburger und der Arnacher Ortsvorsteher Michael Rauneker treten dagegen nicht mehr an.

Zwei Ortsvorsteher

Auf der am Dienstagabend in „Casa Rustica“ in Bad Wurzach gewählten Liste stehen aber trotzdem zwei amtierende Ortsvorsteher. Erstmals gehen Ernestina Frick in Haidgau und Kurt Miller in Hauerz für die Freien Wähler ins Rennen. Mit Gisela Brodd (Unterschwarzach) und Leander Riß (Dietmanns) stehen zudem stellvertretende Ortsvorsteher auf der Liste.

Buschle (Jahrgang 1959) ist der Senior der Kandidaten. Jüngster ist Tim Riedle (Jahrgang 1997). Letzterer betreut auch die Präsenz der FW auf Instagram (freie_waehler_bad_wurzach). Männer dominieren die Liste: Von den 17 Personen sind nur vier Frauen.

Die Ortschaften

Während in der Kernstadt alle sieben möglichen Plätze besetzt sind, gibt es in den Ortschaften Lücken. Für Eintürnen fanden die Freien Wähler trotz einiger Gespräche keine Kandidaten. Jeweils zwei Personen treten dagegen in Haidgau und Ziegelbach an, wo je ein Sitz im neuen Gemeinderat zu vergeben ist. Ein Kandidat oder eine Kandidatin fanden sich in Arnach, Hauerz, Seibranz und Unterschwarzach, die jeweils zwei Vertreter in den Gemeinderat senden. In Dietmanns und Gospoldshofen haben die Freien Wähler jeweils einen Kandidaten, dort wird wie in Haidgau und Eintürnen jeweils ein künftiger Stadtrat gewählt.

Da in den Ortschaften jede Gruppierung maximal einen Kandidaten mehr aufstellen kann als dort Sitze zu vergeben sind (in der Kernstadt ist die Maximalanzahl sieben), würde eine „volle Liste“ 29 Personen umfassen. Der Gemeinderat hat 20 Sitze, Ausgleichsmandate können dazu kommen.

Hut ab vor allen! Karl-Josef Fassnacht

Als Wahlleiter amtierte am Dienstag der ehemalige Vorsitzende der FW, Karl-Josef Fassnacht. „Hut ab vor allen, die bereit sind, im Ehrenamt der Gemeinschaft zu dienen“, sagte er. Dies sei „klasse“, gerade in einer Zeit, „in der die Gemeinschaft etwas den Bach hinab geht“. In Fassnachts Augen haben die FW bei den anstehenden Wahl auch „keine schlechten Karten“. Wichtig ist es seiner Meinung nach aber, sich klar von der Partei Freie Wähler in Bayern abzugrenzen. „Wir sind keine Partei, sondern unabhängig, und diesen Weg zu gehen, war die richtige Entscheidung.“

Bis zum 28. März muss die Liste an das Wahlbüro der Stadtverwaltung gemeldet werden. Bis dahin, das hob Buschle hervor, besteht für die FW die Möglichkeit nachzunominieren. „Sollten sich noch Interessenten für die freien Plätze finden, machen wir gerne eine zweite Nominierungsversammlung.“

Die Themen

Zu den Standpunkten, mit denen die Freien Wähler im Wahlkampf punkten wollen,m wurde an dem Abend nichts gesagt. Buschle hatte sie aber im Redaktionsgespräch vor zwei Wochen umrissen. Ganz obenan steht die Entscheidung über das Biosphärengebiet. „Hier entscheidet alleine der Gemeinderat, ob Bad Wurzach dabei ist oder nicht.“ Gleiches gilt für den Aussichtsturm im Ried. „Ob er gebaut wird oder nicht, wird im Gemeinderat zu beschließen sein.“

Weitere wichtige anstehende Themen sind laut Buschle: Energie, Klimaschutz, PV-Anlagen auf Dächern und auf Freiflächen unter Berücksichtigung des Rieds, Flüchtlingsunterbringung und -integration, Altstadtsatzung, Verkehr Innenstadt, Stadtsanierung Wurzach-West, Kinderbetreuung, Hallensanierungen, Friedhofsgestaltung. „Die Themen gehen nicht aus“, so Buschle, „und wir werden im Gemeinderat mitreden, mitgestalten und beschließen.“

Die Liste

So sieht die Liste der Freien Wähler Bad Wurzach für die Gemeinderatswahl am 9. Juni aus.

Bad Wurzach: 1. Karl-Heinz Buschle, 2. Norbert Fesseler, 3. Bernhard Schad; 4. Kathrin Neher, 5. Tim Riedle, 6. Christine Bräuhauser, 7. Tobias Brauck. - Arnach: 1. Manfred Braun. - Dietmanns: 1. Leander Riß. - Gospoldshofen: 1. Alois Lauber. - Haidgau: 1. Ernestina Frick, 2. Reinhold Joos. - Hauerz: 1. Kurt Miller. - Seibranz: 1. Wolfgang Jäger. - Unterschwarzach: 1. Gisela Brodd. - Ziegelbach: 1. Martin Häfele, 2. Michael Jany.