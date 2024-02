Das Premierenwochenende des Bad Wurzacher Sportlerballs steht unmittelbar bevor. Am Freitag und Sonntag, 9. und 11. Februar, findet er jeweils ab 20 Uhr im Kursaal statt. Einlass ist ab 19 Uhr, ab dann gibt es auch ein warmes Essen.

Wie sehr die Bad Wurzach dem Sportlerball jedes Jahr entgegenfiebern, zeigte der kürzlich begonnene Vorverkauf. „Die 280 Karten für den Freitagabend waren innerhalb einer halben Stunde ausverkauft. Das ist super“, berichtet Peter Schmode vom Organisationsteam aus Tennisclub, TSG Turnen, Freunde des Ungeziefers, DLRG und Landjugend Bad Wurzach-Gospoldshofen.

Die gute Nachricht

Die gute Nachricht ist: Für Sonntagabend gibt es noch Karten, voraussichtlich sogar für Kurzentschlossene an der Abendkasse. Der Vorverkauf bei Optik Westermayer läuft bis einschließlich Freitag. Eine Eintrittskarte kostet 13 Euro.

Schmode verspricht den Besuchern „ein einzigartiges Programm, das jeden begeistern wird“. Motto des Abends ist „Der verschwundene Krebs - ein original Wurzach-Krimi“. „Die Bühne wird zum Tatort werden, auf ihr wird sogar ein Mord geschehen“, verrät Schmode. Und am Ende des Abends werde auch geklärt, wer das Verschwinden des Krebses auf dem Gewissen hat.

Zwei Garden

Das Programm von Freitag und Sonntag ist bis auf zwei Ausnahmen identisch. Ein Unterschied ist, dass am Freitag die Band Celebrate für die Livemusik sorgt, am Sonntag wird dies „Combo 4“ tun. Außerdem treten zwei Garden auf: am Freitag die der LJG Unterschwarzach, am Sonntag erstmals die „Himmlischen Teufel“ des TV Memmingen.

An beiden Abenden wird nach Programmende die von der Landjugend betreute Bar mit Cocktails, Sekt und Bier öffnen.