Vor 750 Jahren wurde Bad Wurzach als „oppidum wurzun“ erstmals urkundlich erwähnt. Diese erste Erwähnung des Kernorts im Jahr 1273 soll mit dem „Geschichtival“ groß gefeiert werden (SZ berichtete). In einem Pressegespräch stellten die Verantwortlichen kürzlich das breite Programm vor, das vom 5. bis zum 8. Oktober auf die Besucher wartet.

Erste Wurzacher Quiznacht, Kinderrallye, Ausstellung zur damaligen Zeit, Feuershow, Vorlesestunde, Bauernmarkt, Schauprägen von Münzen, verkaufsoffener Sonntag, Oldtimerausstellung, historische Feuerwehrübung, Besuch einer Falknerei, Handwerkermarkt, Einblicke ins „feelMoor“ und Poetry Slam ‐ alleine dieser, bei weitem nicht vollständige, Überblick über die zahlreichen Programmpunkte zeigt: Von Donnerstag bis Sonntag ist in Bad Wurzach viel geboten. Eine breite Palette von Veranstaltungen rund um das Thema Geschichte.

Schön dabei ist auch, dass fast alle Angebote kostenfrei sind, wie Albertine Schoeters von der Bad Wurzach Info erklärte. „Am Ende dürfen wir auf diese Programm durchaus stolz sein“, zeigte sich Martin Tapper, bei der Stadtverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, beim Pressegespräch überzeugt und dankte schon im Voraus allen Beteiligten. Und auch Klaus Michelberger vom Handels- und Gewerbeverein ist zuversichtlich, dass auf Bad Wurzach ein paar schöne Tage zukommen: „Hier sieht man wieder: Wenn man zusammen arbeitet, kommen tolle Events dabei raus.“

Mit dabei beim Pressegespräch war außerdem auch Stadtarchivar Michael Wild. Er war in vielen Punkten des Programms eng eingebunden, wie Schoeters erklärte. Das Programm im chronologischen Überblick:

Ausstellung in der Stadtbücherei

Am Donnerstag, 5. Oktober, starten die Feierlichkeiten um 17 Uhr mit der Eröffnung einer Ausstellung in der Stadtbücherei, die sich mit der ersten urkundlichen Erwähnung und der damaligen Zeit befasst. Auf gedruckten Fahnen werden mit Bildern illustriert kleine Eindrücke zur damaligen Zeit aufgezeigt. „Aus dieser Zeit gibt es kaum überlieferte Dokumente oder Artefakte ‐ die kleine Zusammenstellung soll aber Anregungen zur Vorstellung der damaligen Zeit geben“, so Wild.Von Freitag bis Sonntag gibt es jeweils um 14.30 Uhr Ausstellungsführungen.

Auf die Ausstellungseröffnung folgt am Donnerstagabend um 19.30 Uhr im Kurhaus am Kurpark ein offizieller Festabend anlässlich des Jubiläums. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu der Veranstaltung ebenfalls herzlich eingeladen ‐ aus organisatorischen Gründen wird jedoch um Anmeldung per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07564/302‐102 bis spätestens Montag, 2. Oktober, gebeten.

Geschichtlicher Vortrag im Maria Rosengarten

Im Kontext des Jubiläums und der ausgearbeiteten Ausstellung bietet Stadtarchivar Wild am Freitagabend um 18.30 Uhr einen geschichtlichen Vortrag unter dem Titel „Licht im Dunkeln der Geschichte ‐ die erste Erwähnung Wurzachs“ an. Wild möchte in seinem Vortrag Interesse für die Wahrung geschichtlicher Informationen wecken und gleichzeitig erläutern, warum die Ersterwähnung vor Ort eher ein „Zufall“ oder sozusagen „Lichtblick“ der Geschichte ist.

Quiznacht im „feelMOOR-Gesundresort“

Wer Geschichte „unter ganz anderen Gesichtspunkten kennen lernen möchte“, ist am Freitagabend um 21 Uhr herzlich eingeladen zur „Quiznight“ in der Kaminlounge des „feelMOOR Gesundresorts“, bei der Stadtarchivar Wild das Wissen der Teilnehmer in verschiedenen Kategorien auf die Probe stellt. Gespielt wird in Teams ‐ je mehr Köpfe, desto höher die Chance. Für Alleinspielende gibt es ein offenes Team. Anmeldungen sind bei der Bad Wurzach Info und im „feelMOOR Gesundresort“ per Mail an info@feelmoor möglich.

Kinderralley am Samstag und Sonntag

Am Samstag und Sonntag ist eine Kinderrallye eingeplant, die auf eigene Faust durchgeführt werden kann. Familien und insbesondere Kinder sollen so die Geschichte von Wurzach in der Innenstadt in ansprechender Form und mit der Chance auf kleine Gewinne erkunden können.

Kinderprogramm und Feuershow am Samstagabend

Abends wird am Samstag auf dem Klosterplatz ab 20 Uhr eine Feuershow unter dem Titel „Flammende Faszination“ mit Mr. Pfiffikus veranstaltet. Davor gibt es ab 19 Uhr ein Kinderprogramm mit dem Titel „Krebs im Wappen“, das Geschichten in Schwäbisch aus und um Wurzach für mutige Kinder ab sechs Jahren und ihre Eltern bietet. Auf dem Klosterplatz gibt es zwischen etwa 18.30 und 20.30 Uhr eine Bewirtung.

Ökumenischer Festgottesdienst

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Alle vier christlichen Kirchengemeinden vor Ort haben sich in der bewährten Tradition der letzten Jahre bei den Friedensgebeten auf dem Klosterplatz zusammengetan, um für den Hauptveranstaltungstag auch ein Zeichen für Gemeinschaft und christlicher Ökumene zu setzen.

Verkaufsoffener Sonntag

Ab 12 Uhr beginnt der verkaufsoffene Sonntag, der in diesem Jahr unter dem Motto „Geschichtival“ stattfindet und in gewohnter Weise zum Bummeln in der Wurzacher Innenstadt einlädt.

Auf dem Bauernmarkt auf dem Klosterplatz werden herzhafte Speisen aber auch Handgefertigtes angeboten.

In der Stadtbücherei dürfen sich Kinder um 15 Uhr auf eine märchenhafte Geschichte freuen. Das Naturschutzzentrum bietet um 14 Uhr eine kostenfreie Führung durch „MOOR EXTREM“ an.

Ein Highlight ist an diesem verkaufsoffenen Sonntag der historischen Handwerkermarkt in der Bürgerstraße, bei dem traditionelles Handwerk gezeigt wird. Der Fanfarenzug Bad Wurzach sorgt etwa zwischen 14 und 15 Uhr für musikalische Unterhaltung. Bei gutem Wetter ist eine Oldtimerausstellung in der Innenstadt geplant, ebenso wie der beliebte Flohmarkt.

Die Freiwillige Feuerwehr zeigt ein historisches Spritzenfahrzeug und die Falknerei Paulat präsentiert verschiedene Greifvögel im Schlossinnenhof. In der Herrenstraße können Besucher bei Kaffee und Kuchen eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen.

Das „feelMOOR“ lädt zu einer Reise durch das Ressort ein, bei der neben einer Rallye mit Quiz auch die Möglichkeit besteht, Alpakas hautnah zu erleben.

Münzen zum Jubiläum

Zu Gast ist ebenso ein Münzpräger, der mit dem Fallhammer sein Handwerk zeigt. Der drei Meter hohe und rund 500 Kilogramm schwere Fallhammer wurde zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert zum Prägen von Münzen und Medaillen benutzt.

Anlässlich des 750-Jahr-Jubiläums brachte die Firma Simm in Zusammenarbeit mit der Stadt einen Gedenktaler heraus. Der Taler zeigt auf der Vorderseite das Wurzacher Wappen sowie eine Ansicht von Wurzach um 1843 mit der Stadtpfarrkirche, der Gottesbergkirche und dem Schloss. Am Sonntag hat beim Schauprägen in mittelalterlichen Münztechnik auf dem Klosterplatz jeder Besucher die Möglichkeit, sich seinen Gedenktaler in Zinn ab fünf Euro selbst prägen zu lassen.

Die auf 300 Stück limitierte und nummerierte Sonderprägung in 999 Feinsilber ist laut Mitteilung ab 40 Euro erhältlich. Weitere Sonderprägungen gibt es in 333 Gold (428 Euro) und 999 Feingold (988 Euro). Die Münzen wiegen jeweils rund elf Gramm. Eine Vorbestellung für die Edelmetalle ist in der Bad Wurzach Info möglich.

Poetry-Slam als Abschluss

Den Abschluss des „Geschichtivals“ bildet der Poetry Slammer Wolfgang Heyer im Kurhaus am Sonntagabend ab 19 Uhr mit seinem Programm „Let's schwätz Schwäbisch“. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei ‐ bei allerdings begrenztem Platzkontingent.

Weitere Details zum Programm gibt es online unter www.bad-wurzach.de