„Ich bin ganz baff“: So die Rückmeldung von Sibylle Allgaier in ihrem Grußwort nach den beeindruckenden Rechenschaftsberichten bei der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins am Freitagabend im Dietmannser „Adler“.

Die Stellvertreterin von Bürgermeisterin Alexandra Scherer nahm nicht nur die einstimmige Entlastung des Vorstandes vor, sondern lobte den vielfältigen „Einsatz am Menschen, den man meist nicht offen sieht“ und die zahlreichen Aktionen, wie „Licht für die Alten und dieses letztendlich für alle Bürger“. In dieselbe Kerbe hieb Petra Greiner, die in ihrem Ortsverein das Ehrenamt „nicht nur als unbezahlbare Arbeit, sondern als quirlig aktiven Einsatz“ beschrieb. „Ehrenamt ist nicht durch künstliche Intelligenz ersetzbar“, hob sie hervor. Dabei sollen sich alle Mitglieder im Verein auch gut aufgehoben und anerkannt fühlen.

Zahlreiche Aktionen

Lang war zudem ihre Liste der Aktionen im vergangenen Jahr, wie der Helfer- und Blaulichttag, das Stadtfest, die vier Blutspende-Termine, das Zeltlager und der Seniorennachmittag. Für 2024 stehen ein neues Zelt, Reparaturen und intensive Ausbildungen an.

Beeindruckend sind auch die Zahlen von Nick Leupolz: In Stadt und Land gibt es 292 Helfer vor Ort und 15 Einsatzgruppen Bereitschaft. So gab es 2023 auch 41 Einsätze der Psychosozialen Nahversorgung und die Kooperation mit der Feuerwehr, wie bei der Großübung in Verallia. Ebenfalls war für Laura Klöckler der Kalender zum 50-Jahr-Jubiläum des Jugendrotkreuzes gut gefüllt: Dieses hat aktuell 13 Gruppenleiter für die „13 Kids und 10 Teens“.

Hohe fünfstellige Summe

Eindrucksvoll war zudem der Kassenbericht von Julia Pätzold, dessen Einnahmen und Ausgaben sich im hohen fünfstelligen Bereich bewegen. Informativ und bündig folgte schließlich das Grußwort von Klaus Schliz, dem Vizepräsidenten des Kreisverbandes: Seine Schwerpunkte waren die Hilfen für Geflüchtete, der Ausbau von Waldkindergärten und der neue Einsatzleitwagen, der in Wangen stationiert ist.

Wie sehr das DRK in Bad Wurzach eine große Familie ist, wird mit der großen Zahl an Ehrungen belegt. Für Petra Greiner „entsteht die langjährige Hilfsbereitschaft in den Herzen und ist Vorbild für Alle“ und „die Ehrung ist ein Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung“.

Die Geehrten

5 Jahre: Julia Schneider.

10 Jahre: Melanie Albrecht, Ulrich Kuhn, Hermann Rast.

15 Jahre: Katja Gaile, Manfred Heine, Margit Kessler, Stefan Neff, Roswitha Rast, Margret Ringer, Elke Schweitzer.

20 Jahre: Pierre Brugger.

25 Jahre: Ramona Brugger, Alexander Riss.

30 Jahre: Siegfried Neuhoff.

35 Jahre: Torsten Menig.

40 Jahre: Anita Engeser.

50 Jahre: August Hartmann, Karl-Heinz Eisenbarth.

55 Jahre: Christa Heydrich.

65 Jahre: Frank Heydrich.

Jugendrotkreuz, 5 Jahre: Anja Merkel, Pauline Rösch, Maria Beuth. - 15 Jahre: Robert Neuhoff.