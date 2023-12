Pläne verfeinern, Umbau organisieren, Probebetrieb starten, Gastronomie eröffnen: Das ist der Fahrplan der Kurhaus-Genossenschaft Bad Wurzach für dieses Jahr.

2024 soll das städtische Kurhaus Kurs ins sprichwörtliche ruhige Fahrwasser nehmen. Anfang Mai vergangenen Jahres gründeten Bernhard Schad (Vorstand), Sascha Dargel (Vorstand/Bereich Marketing), Stefan Fimpel (Aufsichtsrat/Recht), Christian Gindele (Aufsichtsrat/Controlling), Christoph Gschwind (Aufsichtsratsvorsitzender/Finanzen), Hermann Haas (Aufsichtsrat/Gastrokonzept) und Manuel Pfender (Aufsichtsrat/Technik) die Genossenschaft Kurhaus Bad Wurzach. Ende August unterzeichneten Bürgermeisterin Alexandra Scherer für die Stadt sowie Schad und Dargel den Pachtvertrag.

„Bis zur Eröffnung der Gastronomie ist das Gebäude pachtfrei. Das ist ein faires Entgegenkommen von der Stadt“, sagt Schad. Eigentlich wollten die Genossen im Herbst schon mit den ersten Umbauarbeiten beginnen, so ihr ehrgeiziger Zeitplan. Doch das war dann doch nicht zu schaffen, sagen Schad und Dargel.

1262 Anteile gezeichnet

Das lag vor allem am großen Erfolg der Genossenschaft. An die 800 Menschen, Unternehmen, Vereine und Organisationen zeichneten bislang 1262 Anteile (Stand 1. Januar laut Homepage). „Es war eine enorme Datenpflegearbeit notwendig, bis die 500 Euro pro Anteil tatsächlich abgebucht werden konnten“, so Sascha Dargel, der auch zu bedenken gibt: „Wir machen das nicht als Hauptjob, daher dauert es halt manchmal etwas länger.“

Der Kursaal läuft aber regulär weiter und wird bereits über die Genossenschaft vermietet. „Vorerst noch ohne Bewirtung durch uns. Die planen wir derzeit ab April, wenn der neue Chefkoch eingestellt ist.“ Dann, so Schad, werde es auch das nötige Personal für Küche und Service geben.

Zusagen liegen vor

Ebenfalls ab 1. April sollen die beiden hauptamtlichen Geschäftsführer ihren Dienst aufnehmen. Sowohl für die Position des Chefkochs als auch für die Geschäftsführung habe man Zusagen. Namen wollen die beiden Genossen aber noch nicht nennen. Das restliche Personal werde man ab dem zeitigen Frühjahr suchen. „Dabei wird es auch Angebote für Teilzeitkräfte und Ferienjobber geben“, sagt Dargel.

Der Saal sei weiterhin gut gebucht, freut sich Schad, kündigt aber auch an: „Ausgebucht sind wir nicht, daher werden wir künftig aktiver in die Bewerbung gehen.“ Dafür werde einer der beiden Geschäftsführer zuständig sein, der zusätzlich auch die drei Seminarräume im Erdgeschoss vermarkten soll. Bereits im Laufe dieses Januars soll eine Onlinebuchung des Kursaals möglich sein.

Nutzen optimieren

„Grundsätzlich im Plan“ sei die Genossenschaft mit dem Verkauf von Anteilen. 1500 davon will man unters Bad Wurzacher Volk bringen, rund 1260 sind es bis jetzt. „Wir hatten für 2023 auf 1000 verkaufte Anteile gehofft“, verrät Schad, werde jetzt noch gezielt auf Firmen und Vereine zugehen und wolle sich auch noch „einige Anteile für die nächsten Jahre aufheben“. Mehr als 1500 Anteile wolle man auch insgesamt nicht verkaufen, sagt er, „um den Nutzen für das einzelne Mitglied zu optimieren“.

In diesem und im kommenden Monat wollen die Genossen die detaillierten Pläne für die Gastronomie, die als „Kulturschmiede“ firmieren wird, verstärkt ausarbeiten. „Unsere Visionen, die wir auf der Eröffnungsparty vorgestellt haben, werden zurzeit mit Fachleuten weiterentwickelt und bis ins Detail vertieft“, sagt Schad. Maßgeblich beteiligt daran sind Roland Schönegg (Schreinerei und Möbelwerkstatt Truilz) und das Bad Wurzacher Büro „Die Allgäu-Planer“.

Beide sind Genossenschaftsmitglieder, und darauf wollen Schad und Dargel auch später bei der Auswahl der Handwerker achten. „Jedes benötigte Gewerk ist in unseren Reihen mehrfach vertreten. Das ist natürlich ein toller Vorteil für uns“, so Schad.

Probetrieb vorgesehen

Die Umbauarbeiten sind ab März vorgesehen.

Ziel ist es, dass wir am 1. Juli mit dem gut zweimonatigen Probebetrieb beginnen, blickt Dargel voraus.

„Das ist straff, aber zu schaffen.“ Nötig sei der lange Probebetrieb, weil sich ein komplett neues Team in die Räumlichkeiten von Saal und Gastronomie einarbeiten und die Arbeitsprozesse optimieren muss.

Den Probebetrieb sollen, so die derzeitigen Überlegungen der Chef-Genossen, vor allem die Mitglieder nutzen. Sie sind aber grundsätzlich aufgerufen, sich mit Ideen und Mitarbeit einzubringen. „Es ist ja ihr Haus“, betont Schad. Bereits eingebunden worden sind sie beim „Bier-Tasting“ gewesen. Die Getränke von vier Brauereien der Region wurden dabei von 30 Genossen verkostet. „Das war kein fröhlicher Umtrunk, sondern ernste Arbeit.“ Das Ergebnis will Schad nicht verraten, „derzeit laufen die Verhandlungen mit den Brauereien noch“.

Symbolische Preise

Vorbereitet wird derzeit von den Genossen auch ein Flohmarkt für Vereine in den Räumen der Gastronomie. Deren Mobiliar stehe dann „zu symbolischen Preisen“ zum Verkauf, kündigt Schad an.

Vor der Genossenschaft steht in den kommenden Wochen und Monaten also viel Arbeit. „Wir sind ein tolles Team, das macht vieles leichter“, ist Schad und Dargel aber nicht bange. „Und es ist einfach ein cooles Projekt, dessen Umsetzung allen Spaß macht.“