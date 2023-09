Das „Geschichtival“ erwartet die Besucher

Vom 5. bis 8. Oktober findet in Bad Wurzach das „Geschichtival“ statt, das die erste urkundliche Erwähnung des Kernorts im Jahr 1273 als „oppidum wurzun“ feiert. Das viertägige Programm bietet eine breite Palette von Veranstaltungen rund um das Thema Geschichte.

Am Eröffnungstag, 5. Oktober, beginnt die Feierlichkeit mit der Eröffnung einer kleinen Ausstellung, die sich mit der ersten urkundlichen Erwähnung und der damaligen Zeit befasst. Am folgenden Tag steht ein geschichtlicher Vortrag im Sitzungssaal auf dem Programm, gefolgt von einer Quiz-Nacht im Culinarium des Feelmoor Gesundresorts, bei der Stadtarchivar Michael Wild das Wissen der Teilnehmer auf die Probe stellt. Anmeldungen sind bei der Bad Wurzach Info und im Feelmoor ab sofort möglich.

Am Samstag sind Führungen zur Ausstellung und eine Kinderrallye, die auf eigene Faust gemacht werden kann, in der Wurzacher Innenstadt zum Thema Geschichte geplant. Abends wird auf dem Klosterplatz eine Feuershow veranstaltet. Zusätzlich gibt es ein Kinderprogramm mit dem Titel „Krebs im Wappen“, das Geschichten in Schwäbisch aus und um Wurzach für mutige Kinder ab sechs Jahren und ihre Eltern bietet.

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Ab 12 Uhr beginnt der verkaufsoffene Sonntag, der in diesem Jahr unter dem Motto „Geschichtival“ stattfindet. Auf dem Bauernmarkt werden herzhafte Speisen aber auch Handgefertigtes angeboten. Zu Gast ist ebenso ein Münzpräger, der mit dem Fallhammer sein Handwerk zeigt. In der Stadtbücherei dürfen sich Kinder auf eine märchenhafte Geschichte freuen. Das Naturschutzzentrum bietet eine kostenfreie Führung durch „Moor Extrem“ an. Ein Highlight ist an diesem verkaufsoffenen Sonntag der historischen Handwerkermarkt in der Bürgerstraße, bei dem traditionelles Handwerk gezeigt wird. Der Fanfarenzug sorgt für musikalische Unterhaltung. Bei gutem Wetter ist eine Oldtimerausstellung in der Innenstadt geplant, ebenso wie der beliebte Flohmarkt. Die Freiwillige Feuerwehr zeigt ein historisches Spritzenfahrzeug, und die Falknerei Paulat präsentiert verschiedene Greifvögel im Schlossinnenhof. In der Herrenstraße können Besucher bei Kaffee und Kuchen eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen.

Den Abschluss des „Geschichtivals“ bildet der Poetry Slammer Wolfgang Heyer im Kurhaus mit seinem Programm „Let's schwätz Schwäbisch“. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei. Begrenztes Platzkontingent.

gesperrt