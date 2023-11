Man hilft sich in Bad Wurzacher untereinander im Bemühen um ein menschenwürdiges Leben für alle. Das Ehrenamtsteam von „Essen für alle“ hat nun fast 2000 Euro an die Tafel gespendet.

Mit der Zunahme der Flüchtlingszahlen zu Beginn des Ukrainekrieges bot die Verallia Deutschland AG an, wöchentlich bis zu 60 Mittagessen für Bedürftige zur Verfügung zu stellen, informiert der katholische Pastoralreferent Matthias Winstel, der „Essen für alle“ koordiniert. Die katholische Kirche in Bad Wurzach hat daraufhin das Angebot geschaffen, für diese Gruppe im Pius-Scheel-Haus das Essen auszugeben.

Acht Ehrenamtliche

Es bildete sich ein ökumenisches Ehrenamtlichenteam aus Protestanten und Katholiken, das nun seit eineinhalb Jahren jede Woche das Essen ausgibt. Acht Personen umfasse dieses Team inzwischen, so Winstel, immer zwei haben mittwochs „Dienst“. Sie holen das Essen in der Verallia ab, decken die Tische, geben das Essen aus und fahren zu guter Letzt die leeren Essensboxen wieder zurück in das Unternehmen.

Der „Speiseraum“ befindet sich mittlerweile im evangelischen Gemeindehaus gegenüber der Reha-Klinik. Auch das für Winstel ein Beweis für das unkomplizierte Miteinander der beiden Kirchengemeinden in Bad Wurzach.

Gemeinschaft suchen

Noch im vergangenen Jahr hat sich die Gruppe der Besucher verändert. Die Organisatoren reagierten schnell. Das Angebot wurde auf alle ausgeweitet, die mittwochs um 12 Uhr in Bad Wurzach eine Möglichkeit suchen, in Gemeinschaft ein gutes Essen einzunehmen. So kommen inzwischen Einzelpersonen, Familien, Großeltern mit ihren Enkelkindern, Arbeiter und Rentner, die das Essen aus dem Betriebsrestaurant der Verallia genießen und als Zeichen des Dankes etwas ins Körbchen schmeißen.

Viele der durchschnittlich 20 Besucher sind mittlerweile Stammgäste. Herzlich eingeladen ist jeder, der ein wenig Zeit in Gesellschaft verbringen will. „Wir sind eine nette Gruppe“, sagt Winstel lächelnd. Eine Anmeldung ist zwar erwünscht (Telefon 07564/932940 oder Mail an [email protected]), ein spontaner Besuch aber auch möglich: „Die Portionen aus der Verallia sind so groß, wir haben bisher noch jeden satt bekommen.“

Eine stolze Summe

Auch einzelne Besucher des „Sprachcafés“, die sich jeden Mittwochvormittag zum Deutschlernen im evangelischen Gemeindezentrum treffen, nehmen diese Gelegenheit wahr. Inzwischen ist die Summe der freiwilligen Beiträge auf exakt 1928,01 Euro angewachsen.

Dieses Geld spendete das Team nun an die Bad Wurzacher Tafel von DRK und Caritas. Dort ist jeder Euro willkommen und dringend nötig, wie Brigitte Lothschütz bei der Spendenübergabe schilderte. Für 30 Kunden ausgelegt, stehen inzwischen 60 auf der Liste des Tafelladens. „Daher kann jeder nur alle zwei Wochen bei uns einkaufen.“ Herzlich war daher ihr Dank an das Team der Ehrenamtlichen und an die Verallia, „auch für all die Spenden, die sie uns das Jahr über zukommen lassen“.

Sponsor ist die Verallia

Karsten Fuchs, Vorstand der Verallia Deutschland AG für Vertrieb und Marketing, vertrat bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks den Glashersteller. „Ich bin stolz und ich freue mich, dass wir diese gute Geschichte unterstützen können. Die Verallia übernimmt damit als größer Arbeitgeber der Stadt auch soziale Verantwortung vor Ort. Dass davon auch noch die Tafel profitiert, ist eine tolle Sache.“

Er hob auch hervor, dass diese Unterstützung das Verdienst der Verallia-Angestellten sei. „Es ist ihre Zuwendung, denn sie erarbeiten das Geld, das das Unternehmen verdient.“ Matthias Winstel gab Karsten Fuchs „Grüße an den Koch“ mit auf den Weg. „Das Essen ist qualitativ hochwertig und superlecker.“

Für die Ehrenamtlichen von „Essen für alle“ ging’s dann auch schon an die Arbeit. Tische decken war angesagt, denn die ersten Besuche standen bereits in der Tür. Serviert wurde an diesem Mittwoch übrigens Gaisburger Marsch.