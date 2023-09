Czernin erhält in Bad–Wurzach den Friedrich–Schiedel–Literaturpreis

Zum 21. Mal hat die Stadt Bad Wurzach am Sonntag den Friedrich–Schiedel–Literaturpreis vergeben. Preisträgerin ist die österreichische Autorin und Filmemacherin Monika Czernin. Im vollen Saal des Kurhauses überreichte Bürgermeisterin Alexandra Scherer ihr die Urkunde. Brigitte Mazohl, emeritierte Professorin für Österreichische Geschichte, hielt die Laudatio. Ausgezeichnet wurde Czernin für ihr 2021 erschienenes Buch „Der Kaiser reist inkognito. Joseph II. und das Europa der Aufklärung“. Der Preis, so Mazohl, sei maßgeschneidert für dieses Oeuvre, in dem es um die Reisen des großen Reformers und Kaisers des Heiligen Römischen Reiches geht. Vier Jahre hatte Czernin intensiv recherchiert, geschrieben und produziert, bis sie auf über 380 Seiten eine fundierte Darstellung aus Roman und Historie aufblättert.