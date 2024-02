Conny Bank übernimmt den Vorsitz der Landfrauen

Die Landfrauen Bad Wurzach haben einstimmig Conny Bank aus der Ortschaft Seibranz zu ihrer neuen Vorsitzenden. Gewählt. Sie löst nun Nelly Grimm ab, die dieses Amt sechs Jahre lang bekleidet hatte.

Bei der Generalversammlung der Landfrauen aus der Region Bad Wurzach überreichten die zweite Vorsitzende, Gabi Krug, sowie Inge Riß als Kassiererin Nelly Grimm als Dank für ihre Arbeit eine Orchideenpflanze. Grimm bleibt dem Verein aber als dritte Vorsitzende erhalten. Gabi Krug als zweite Vorsitzende und Inge Riß alsKassiererin wurden in Ihren Ämtern bestätigt

Neu gewählt wurde auch der Ausschuss. Er setzt sich zusammen aus jeweils einer Vertreterin aller Ortsteile der Stadt Bad Wurzach: Inge Riß (Dietmanns), Christa Rösch (Haidgau), Nelly Grimm (Unterschwarzach), Gabi Krug (Arnach), Marianne Heine (Gospoldshofen), Irmgard Reichle (Ziegelbach), Ingrid Berle (Hauerz), Thea Werder (Eintürnen),Conny Bank ( Seibranz ) und Ingrid Sonntag (Bad Wurzach=.

Rita Schick als Schriftführerin berichtete über die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Dabei erinnerte sie an den Bäuerinnen-Stammtisch, die Märchenerzählerin, die Besichtigung im Gartencenter Fleischer in Grünkraut, den zweitägigen Ausflug ins Neckartal nach Laufen und Brackenheim, eine Kochvorführung zum Thema neue Technik im Dampfgaren und den mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Esslingen, der mit der Bahn vom nächstgelegenen Bahnhof Bad Waldsee aus besucht wurde.