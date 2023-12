Bad Wurzach

Coaches wollen für Technikberufe begeistern

Bad Wurzach

Am Montag, 11. Dezember, informieren zwei Tech-Coaches des Bildungsprogramms „Coaching4Future“ an der Werkrealschule Bad Wurzach über Ausbildungs- und Studienwege in den MINT-Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Veröffentlicht: 05.12.2023