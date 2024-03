Zum Jubiläum der städtischen Galerie - es ist die 250. Ausstellung - haben die Organisatorinnen Christiane Linge und Doris Schäfer gemeinsam mit ihrer Vorgängerin Rosemarie Stäbler sowie Beate Leggemann mit Jonas Schlumbergers Ausstellung „Chaos und Ordnung“ eine tolle, diesem Anlass auch würdige Ausstellung auf die Beine gestellt.

Klaus Schütt hieß im Namen der Stadt die rund 70 Besucher, darunter der Gerstettener Bürgermeister Roland Polaschek, nach einer kurzen Einführung von Christiane Linge in Bad Wurzachs „guter Stube“, dem Kapitelsaal, herzlich willkommen.

Schrecken des Krieges

Der Künstler Jonas Schlumberger wuchs in Mähringen bei Ulm auf. Die große Familie des 1946 Geborenen war während des Krieges zweimal ausgebombt worden, seine Mutter während seiner ersten drei Lebensjahre schwer krank gewesen. Sein Kunstlehrer am Gymnasium erkannte seine große Begabung und förderte ihn von Anfang an.

Den Besuch der Kunstakademie - nach mit Bestnoten bestandener Prüfung - verhinderte der Vater aus finanziellen Gründen. Jonas Schlumberger studierte Mathematik und Kunst sowie Philosophie auf Lehramt. Als Lehrer an der Realschule Gerstetten traf er vor 51 Jahren erstmals Beate Leggemann. Ohne sie wäre diese Ausstellung nicht zustande gekommen. Leggemann lebt seit sieben Jahren in Bad Wurzach.

Exzellente Klänge

Jonas Schlumberger habe zwar 30 Jahre keine Ausstellung mehr gemacht, sich aber stetig künstlerisch weiterentwickelt, berichtete Oliver Schlumberger, der Sohn des Künstlers bei der Vernissage, zu der Tim Guler aus Dietmanns mit seinen exzellenten Saxofonklängen den musikalischen Part beisteuerte.

Der Umschwung, mit seiner Kunst wieder an die Öffentlichkeit zu gehen, brachte der russische Überfall auf die Ukraine vor zwei Jahren. Mit seinem damals gegründeten Verein „Kunst hilft!“ sammelt er seitdem Spenden für Kinder in Kriegsgebieten. Dafür stellt zwei hochwertige Pigmentdrucke seiner Werke „Charkiv“ und „Mariupol“, die beide in der Ausstellung zu sehen sind, in limitierter und signierter Auflage zur Verfügung.

Die Öffnungszeiten

Dank seiner ehemaligen Schülerin Beate Leggemann, ohne die diese Ausstellung, in der viele Werke zu sehen sind, die vorher noch nirgends ausgestellt wurden, werden in „Chaos und Ordnung“ vor allem Bilder der vergangenen beiden Jahrzehnte gezeigt. Die Werke sind bis zum 5. Mai zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu sehen.