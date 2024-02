Die Abgabefrist rückt unaufhaltsam näher. Spätestens am 28. März müssen die Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahl am 9. Juni eingereicht werden. Hochbetrieb bei der Kandidatensuche also, auch bei der Bad Wurzacher CDU.

Der Stadtverband der Christdemokraten setzt bei der Kandidatensuche auf die persönliche Ansprache. Und dies offenbar mit nicht geringem Erfolg. „Die meisten Plätze auf unserer Liste sind besetzt“, sagt Vorsitzende Emina Wiest-Salkanovic. Sie spricht aber auch von „ein paar kleinen Lücken“, die es noch gibt. Das betrifft ihren Worten zufolge sowohl die Ortschaften als auch die Kernstadt.

Von den derzeit zehn Mitgliedern der CDU-Fraktion im Bad Wurzacher Gemeinderat liegen ihr acht Zusagen für eine erneute Kandidatur vor. Zwei hätten sich noch nicht endgültig entschieden, sagt Wiest-Salkanovic. Namen mag sie daher noch nicht preisgeben.

Man muss viel Überzeugungsarbeit leisten. Emina Wiest-Salkanovic

Wiest-Salkanovic hofft, die aktuell bestehenden Lücken noch schließen zu können. Einfach sei die Kandidatensuche aber nicht, gesteht sie ein. „Man muss viel Überzeugungsarbeit leisten.“ Die politische Landschaft habe sich geändert, sagt die Christdemokratin aus Hauerz. „Die Menschen tun sich schwer, sich zu einer Partei zu bekennen.“ Parteiunabhängige Gruppierungen wie die Freien Wähler oder die Mir Wurzacher hätten es da sicherlich etwas einfacher, mutmaßt Emina Wiest-Salkanovic. Sie meint, auch ein grundsätzliches Problem in der heutigen Gesellschaft erkannt zu haben: „Viele schimpfen, aber Verantwortung übernehmen wollen sie dann auch nicht.“

Was die CDU vermeiden will

Die Nominierungsversammlung der Bad Wurzacher CDU ist für den 22. März angesetzt. Ende November hatte Wiest-Salkanovic noch davon gesprochen, „spätestens Ende Februar die Kandidaten zusammenzuhaben und dann zeitnah zu nominieren“. Dass dieser Termin nun recht nahe an den 28. März gerückt ist, hänge mit den noch offenen Listenplätzen zusammen, sagt die Hauerzerin. „Wir hoffen, in den kommenden Wochen noch Kandidaten zu finden und wollen das Prozedere einer Nachnominierung vermeiden.“

Schon seit gut einem Monat stehen dagegen die Kandidaten der CDU für die Kreistagswahl im Wahlkreis Bad Wurzach-Kißlegg fest. Die Liste wird prominent von den Bürgermeistern der beiden Kommunen, Alexandra Scherer und Dieter Krattenmacher, angeführt. Die weiteren fünf Plätze werden von Heinrich Vincon (Bad Wurzach), Franz Schönberger (Argenbühl), Petra Greiner (Bad Wurzach), Friedrich Rockhoff (Kißlegg) und Emina Wiest-Salkanovic (Bad Wurzach) belegt.

Die Kreistagswahl-Regel

Auf der Liste fehlt überraschend Raimund Haser aus Immenried. Der Landtagsabgeordnete und aktuelle Kreisrat kandidiert diesmal im Wahlkreis Wangen-Amtzell-Achberg. Anders als bei Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen muss der Wohnsitz des Kandidaten nicht in dem Wahlkreis liegen, in dem er kandidiert. daher kann auch Kreisbauernchef Schönberger in Bad Wurzach-Kißlegg antreten.