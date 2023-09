Bis auf die zweite Herrenmannschaft und das gemischte Team starteten alle Mannschaften der TSG Bad Wurzach siegreich in die neue Runde.

Oberliga Südwürttemberg, Herren: Bad Wurzach 1 ‐ KV Gammelshausen 6:2 (3582:3409): Direkt zu Beginn des Spiels überzeugten Gerhard Weber mit 582 zu 550 und Tobias Müller mit 612 zu 555. Beide Spieler konnten sich den Mannschaftspunkt und gleich zu Beginn einen komfortablen Vorsprung von 89 Kegel sichern. Im Mittelpaar besiegte Frank Gano seinen Gegner deutlich mit 582:513. Zeitgleich setzte sich Rolf Hlawatschek gewohnt souverän mit 620:593 und dem damit verbundenen Gewinn des Mannschaftspunkts gegen seinen Gegner durch. Zudem konnten sie den Vorsprung auf 185 Kegel ausbauen. Im Schlussdurchgang spielten die Gegner sehr stark auf, sodass sowohl Pascal Dosch mit 579:597 als auch Maximilian Model mit 607:601 trotz guter Ergebnisse die Mannschaftspunkte an die Gegner abgeben mussten.

Verbandsliga, Damen: SC Hermaringen ‐ Bad Wurzach 2:6 (3079:3158): In einem ausgeglichenen Starterpaar bezwang Christine Butscher ihre Gegnerin mit 504:485 und sicherte sich somit den ersten Mannschaftspunkt. Währenddessen unterlag Sabrina Costa mit 502:535. Im Mittelpaar konnten sich dann sowohl Heike Dentler mit 539:493 als auch Zoe Sgryska mit 539:520 durchsetzen. Die Wurzacher Damen gingen mit drei Mannschaftspunkten und einem Vorsprung von 51 Kegel in die Schlussrunde. Während Monika Rölz mit 508:544 den Punkt der Schlussspielerin der Gastgeber überlassen musste, konnte sich Gabriele Schnitzer von ihrer Gegnerin absetzen und souverän den Mannschaftspunkt mit 566:502 gewinnen. Das erste Heimspiel der Saison ist am 23. September.

Regionalliga Oberschwaben Zollern, Herren: Bad Wurzach 2 ‐ SKC Berg 2:6 (3206:3351): Die Gäste vom SKC Berg ließen den Wurzachern wenig Möglichkeiten zu punkten und sicherten sich mit vier Mannschaftspunkten und einem Vorsprung von 145 Kegel den verdienten Sieg.

Die weiteren Ergebnisse: 1. Bezirksliga Oberschwaben Zollern: Bad Wurzach 3 ‐ SKC Berg 2 5:3 (3235:3159), 1. Bezirksliga Oberschwaben Zollern: SG Aulendorf g ‐ Herren 4 1:7 (2960:3234), Bezirksklasse B Oberschwaben Zollern: KSG Mengen Sigmaringen II g ‐ Bad Wurzach g 5:1 (1937:1791). (sz)