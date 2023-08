Die Besucher dürfen sich auch dieses Jahr beim Bad Wurzacher Stadtfest — am Samstag, 26. August, und Sonntag, 27. August — wieder auf den bewährten Programm–Mix freuen, so Klaus Michelberger vom veranstaltenden Handels– und Gewerbeverein (HGV). Neu in diesem Jahr ist, dass der Rummel sowie der Flohmarkt jeweils einen neuen Standort bekommen.

Dass der Flohmarkt nicht mehr in der Breite stattfindet, liegt schlicht an der dortigen Baustelle. Er wird nun wieder, wie bereits früher, im Bereich Bürgerstraße/Am Viehmarkt zu finden sein, erklärt Michelberger. Der Kinderflohmarkt am Samstag ist dagegen wieder im Innenhof des Wurzacher Schlosses sowie in der Marktstraße.

Neuer Standort für Rummel

Einen neuen alten Standort bekommt auch der Rummel, der in diesem Jahr wieder auf den Klosterplatz ziehen wird, wo er vor der Corona–Pause bereits war. Grund hierfür, so der stellvertretende Vorsitzende des HGV ist die Zunahme des Busverkehrs. Was ja grundsätzlich eine gute Nachricht sei, sorge dafür, dass die Nutzung des Postplatzes nicht mehr so leicht möglich ist.

Michelberger betont, dass der Rummel auf dem Klosterplatz gut an das restliche Fest angebunden sein wird. Nachdem man das im letzten Jahr zum ersten Mal versucht habe, würden auch in diesem Jahr wieder Marktleute an beiden Festtagen ihre Stände im östlichen Bereich der Marktstraße aufbauen. Sodass es zwischen dem Bereich vor dem Schloss und dem Klosterplatz keine Lücke geben werde.

Leider kein Stadtlauf

Mit Blick auf das Programm berichtet Michelberger, dass es in diesem Jahr leider keinen Stadtlauf geben wird. Was natürlich schade sei, schließlich sei der vom Ski Club Bad Wurzach veranstaltete Lauf immer wieder ein „tolles Event“ gewesen. Dass der Lauf 2023 ausfallen werde, habe organisatorisch–technische Gründe, so Michelberger.

Es könne aber durchaus sein, dass der beliebte Lauf im nächsten Jahr wieder stattfindet, sagt er. Sie als HGV wären dafür auf jeden Fall offen.

Vereine aus der Kernstadt und den Ortschaften

Was in diesem Jahr aber wie gewohnt erneut auf dem Programm steht, ist am Sonntagnachmittag das Quietsche–Entchen–Rennen. Ebenso wie die beiden Modenschauen am Sonntag. Wieder mit dabei sind auch die zahlreichen Vereine aus der Kernstadt und den Ortschaften, die das Stadtfest mit ihren Ständen, Hütten und Zelten mit Leben füllen — und den Besuchern ein breites Angebot bieten.

Mit dabei sind bei den Vereinen unter anderem der Musikverein Arnach mit seinen Kässpätzle, die Musikkapelle Haidgau (unter anderem Knabberfleisch), die Feuerwehr Bad Wurzach mit ihren Pinchos, der Musikverein Eintürnen (unter anderem Bratkartoffeln und Wurstsalat), die Schalmeien mit ihren Longdrinks und Cocktails, der Fanfarenzug mit seinen Biertowern und Kölsch–Metern, das Tierschutz–Team sowie die Landfrauen und die Musikkapelle aus Ziegelbach.

Tombolas gibt es beim DRK und dem Tierschutzverein, wo bei rund 800 Preisen als Hauptpreis eine Fahrt mit einem Heißluftballon winkt, wie der Tierschutzverein berichtet.

Kurhaus–Genossenschaft auch vertreten

Und die neue Kurhaus–Genossenschaft ist mit einem Foodtruck ebenfalls vertreten. „An unserem Stand beantworten wir eure Frage und ihr könnt auch direkt Mitglied der Genossenschaft werden“, so die entsprechende Ankündigung. Zusätzlich beteiligen sich viele örtliche Gastronomen und andere gewerbliche Aussteller am Stadtfest.

Ein Fest, für das immer wieder auch zahlreiche „Exil–Wurzacher“ zurück in ihre Heimatstadt kommen. „Hier trifft man sich“, sagt Michelberger.