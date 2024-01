Musik für Herz und Hirn steht am Samstag, 3. Februar, ab 20.30 Uhr mit Berta Epple auf der Livebühne im Adler in Dietmanns auf dem Programm: Die Hübner Brüder Veit und Gregor samt Bobby Fischer (Foto: Beate Armbruster), landauf landab bekannt für hintersinnige und herausragende musikalische Unterhaltung, agieren antizyklisch und eröffnen in schwierigen Gastro-Zeiten ein verlassenes Hotel. Das kann heiter werden. Der Eintritt kostet 30 Euro.