Die Abgabefrist rückt unaufhaltsam näher. Spätestens am 28. März müssen die Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahl am 9. Juni eingereicht werden. Hochbetrieb bei der Kandidatensuche also, auch bei den Bad Wurzacher Grünen.

Vor fast genau einem Jahr hat sich der Ortsverband Bad Wurzach-Kißlegg gegründet. Das Vorstandstrio setzt sich aus Erika Kazmaier, Rainer Deuschel (beide Bad Wurzach) und Rainer Skutnik (Kißlegg). Von Beginn an war dabei das Ziel ausgegeben worden, auch in Bad Wurzach mit einer Liste zur Gemeinderatswahl am 9. Juni 2024 anzutreten.

Zuletzt 2009 kandidiert

In Kißlegg sitzen seit 2019 drei Vertreter von Grüner Offener Liste und Verein Entwicklung Lebensraum Kißlegg im Gemeinderat. In Bad Wurzach hatte zuletzt 2009 eine Grün-Offene Liste kandidiert. Sie erreichte 7,6 Prozent der Stimmen und gewann damit einen Ratssitz. Bei den beiden Wahlen darauf waren die Grünen nicht mehr angetreten.

Am 9. Juni werden sie aber wieder auf dem Wahlzettel stehen, wie Rainer Deuschel nun auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. „Auf unserer Liste werden nach derzeitigem Stand zehn Kandidatinnen und Kandidaten stehen“, kündigt das Vorstandsmitglied an. Dass die Grünen es nicht schaffen, die Maximalanzahl von 20 Personen aufzustellen, begründet Deuschel mit der „schwierigen Situation“, in der sich seine Partei derzeit befinde.

Beispiel gibt Mut

Auf den Wahlerfolg muss sich das freilich nicht negativ auswirken, wie das Beispiel der „Mir Wurzacher“ zeigt. Sie trat 2019 sogar mit nur acht Frauen und Männern zur Wahl an, erhielt trotzdem 15,3 Prozent der abgegebenen Stimmen und sitzt seitdem mit drei Vertretern im Gemeinderat.

Drei sogenannte Workshops veranstalteten die Grünen in den vergangenen Wochen. „Bei den ersten beiden war der Besuch leider nicht so gut“, sagt Deuschel. Der dritte Abend mit der Bundestagsabgeordneten Anja Reinalter dagegen sei sehr gut besucht gewesen und zwei Personen hätten sich spontan bereit erklärt, für die Gemeinderatswahl zu kandidieren. Der Workshop fand im zweiten Anlauf in Unterschwarzach statt, nachdem am eigentlichen Veranstaltungstermin den Grünen kurzfristig die Reservierung in einer Bad Wurzacher Gaststätte gekündigt worden war.

Die Bauernproteste

Die Wirtin habe das mit zeitgleich in der Stadt stattfindenden Protesten von Landwirten begründet, berichtete Deuschel damals. Sie habe Auseinandersetzungen befürchtet. Auch in Unterschwarzach seien dann vor dem Veranstaltungsort Landwirte gewesen, erzählt der Bad Wurzacher nun. „Aber Anja Reinalter hat mit ihnen geredet, und das Ganze hat sich im Guten aufgelöst.“

Zu Gesprächen mit Bad Wurzacher Landwirten seien die Grünen weiterhin stets bereit, betont Deuschel in diesem Zusammenhang. „Sie haben berechtigte Anliegen, und man darf sie nicht in einen Topf mit den Störern werfen, die ihre Aktionen missbrauchen.“

Das Wahlprogramm

Die Bad Wurzacher Grünen seien derzeit dabei, ihr Wahlprogramm für die Gemeinderatswahl zu entwerfen. man wolle dabei nicht mit allgemeinen Aussagen aufwarten, sondern ganz konkret auf Bad Wurzacher Themen eingehen, kündigt Deuschel an. Etwa ab Mai werde man mit Ständen und Aktionen um Stimmen werben.

Die Nominierungsversammlung des Ortsverbands Bad Wurzach-Kißlegg findet nach seinen Worten am 12. März, voraussichtlich in Kißlegg, statt. Die Uhrzeit und der Ort werden noch bekannt gegeben. An diesem Abend werden die Listen für die Wahlen in Bad Wurzach und in Kißlegg aufgestellt.

Liste für Kreistagswahl

Die Grünen-Liste für die Kreistagswahl in Kißlegg und Bad Wurzach steht bereits. Nominiert wurden Andreas Kolb (Kißlegg), Ulrich Walz (Eintürnen), Erika Kazmaier (Dietmanns), Rainer Deuschel (Bad Wurzach-Kernstadt), Ulrich Kazmaier (Dietmanns), Rainer Ziesel (Gospoldshofen) und Edmund Butscher (Aulendorf).