Beim Bad Wurzacher Ferienprogramm sind noch Plätze frei

In zwei der zahlreichen Veranstaltungen des Bad Wurzacher Ferienprogramms sind noch Plätze frei, informiert die Bad Wurzach Info.

Am kommenden Mittwoch, 16. August, geht es von 10 bis 12 Uhr zum Leprosenberg. Um ihn ranken sich viele Sagen und Legenden, heißt es in der Mitteilung, die den Kindern von acht bis zwölf Jahren nähergebracht werden. Holz– und/oder Wachsmalstifte sowie Schere sind mitzubringen. Treffpunkt ist das Leprosenhaus, Ravensburger Straße 59. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.

Das Leprosenhaus nahe Bad Wurzach ist ein seltenes Denkmal der Sozial– und Medizingeschichte aus dem Mittelalter. Es diente über Jahrhunderte als Spital für Aussätzige.

Minigolf spielen und grillen stehen am Freitag, 25. August, auf dem Ferienprogramm. Wer gewinnt das beste Grillfleisch bei einer Partie Minigolfen für den anschließenden Treff bei der Schurhütte? Am Abend gibt es dort mit Markus Brandstetter am und um das Lagerfeuer Spiele. Treffpunkt ist um 16 Uhr beim Minigolfplatz im Kurpark. Getränk und Vesper sind mitzubringen. Das Ferienprogramm endet um 22 Uhr an der Schurhütte, Hoher Rain 2, in Bad Wurzach. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Maximal zwölf Kinder ab zwölf Jahren können teilnehmen.

Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Stadt Bad Wurzach, Telefon 07564/302113 oder Mail an [email protected]. Es können maximal zehn Kinder teilnehmen.

www.bad-wurzach.de/stadt/de/bildung-betreuung/ferienprogramm