Zum 23. Mal hat am Samstag der Kirchenchor Ziegelbach zu seinem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten A-Cappella-Abend eingeladen. Wie schon in den Vorjahren war auch dieser Gesangsabend wieder ein überaus voller Erfolg.

Erwartungsvolle Stimmung

Voll war es im Dorfstadel Ziegelbach. Bereits vor Beginn herrschte eine erwartungsvolle und ausgelassene Stimmung unter den Gästen. Hier trafen sich Freunde, Bekannte und Gleichgesinnte und tauschten sich aus. Unterdessen hatte das Bedienungspersonal alle Hände voll zu tun, denn die meisten Gäste ließen sich vor Beginn des eigentlichen Programms die Leckereien aus der Küche schmecken.

„Neudeutsch“ unter der Lupe

Tine Wespel vom Vorstand des Kirchenchors und der musikalische Leiter Günter Musch begrüßten gemeinsam die Gäste und stellten mit Bedauern fest, dass der ebenfalls eingeladene Gastchor „ChaRRmant“ aufgrund Erkrankung von Matthias Wolf nicht dabei sein wird.

Danach eröffnete der Kirchenchor Ziegelbach den A-Cappella-Abend und überraschte mit bekannten Songs, die unter Berücksichtigung der „rassistischen Wortbedeutung“ dann zum Beispiel „Du schwarzer Angehöriger einer rassistischen Minderheit“ oder „Neun kleine maximal Pigmentierte“ hießen. Nach der Pause wurde in breitestem Schwäbisch gesungen, und die Zugabe forderte auf zu „Ein Likörchen für das Frauenchörchen“, dem der Wirt des Ziegelbacher Dorfstadels sofort nachkam.

Eine Uraufführung

Der Spaß ging weiter mit der nächsten Gesangsgruppe VierAgsang. Diese fragten sich, warum englische Songs erfolgreicher sind als deutsche und stellten fest, dass das kleine Wörtchen „Love“ der Grund ist. Da „Horscht“ sich nach Meinung der Musiker so ähnlich anhört, wurde ausgetauscht und Ohrwürmer und legendäre Songs wurden so unter anderem zu „Stop in the name of Horscht“ (Diana Ross), „I would do anything for Horscht“ (Meat Loaf) oder „Horscht hurts“ (Nazareth). Das Publikum kam aus dem Lachen nicht mehr heraus. Im zweiten Teil wurde die Gesangsgruppe gefühlvoll mit „Du bist der Mensch“ und einer Eigenkomposition in Uraufführung „Unser Tag“, die ein nachdenkliches Publikum zurückließen.

Sonne und Gefühl ohne Ende

Die Singing Men Group aus Kißlegg präsentierte mit Songs von den Beach Boys und dem Klassiker „Heaven“ Sonne, Sand und Meer und jede Menge Gefühl, so dass es im Saal mucksmäuschenstill wurde. Lieder, die schon unsere Eltern oder Großeltern sangen und heute allseits bekannte Volksweisen sind, wurden nach der Pause ganz klassisch präsentiert.

Hommage an den Gastgeber

Die letzte Gruppe des A-cappella-Abends war keine unbekannte. Denn mit Halba Drui kam schwäbische Erkenntnis in allen möglichen Facetten in Stützstrumpfhose, Handtasche und Fellmütze auf die Bühne. Die fünf Damen sangen bekannte Songs von TV-Sendungen, allerdings waren Text und Melodie vertauscht und im Publikum begann das große Rätselraten.

Im zweiten Teil des Abends ging es ebenso weiter, denn das Verhältnis von Frau und Mann wurde beleuchtet. In der Zugabe wurde mit „Schenket ein“ (A Sentimental Journey von Doris Day) dem Gastgeber quasi ein Loblied gesungen und im Nachgang mit „Mein lieber Mann“ (Ein bisschen Frieden von Nicole) der sogenannte Männerschnupfen und seine Begleiterscheinungen veralbert.

Vorfreude geweckt

Zum Abschluss des überaus gelungenen Abend kamen noch einmal alle teilnehmenden Gastgruppen auf die Bühne und sangen gemeinsam mit dem Publikum das eingangs abgeänderte Lied „Du schwarzer Zigeuner“. Ein wirklich toller Abend mit unglaublich witzigen, aber auch unter die Haut gehenden Vorträgen, macht Lust und Vorfreude auf den nächsten A-Cappella-Abend im Dorfstadel Ziegelbach.