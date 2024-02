Die Vergabekriterien für die Grundstücke im neuen Baugebiet St. Anton in Arnach stehen fest. Der Gemeinderat beschloss sie bei einer Gegenstimme. Die kam ausgerechnet von Ortsvorsteher Michael Rauneker (Freie Wähler).

Familienstand, Kinder, ehrenamtliches Engagement - diese Punkte und noch einige mehr umfasst der Kriterienkatalog der Stadt Bad Wurzach bei der Grundstücksvergabe. Interessenten müssen einen Fragebogen ausfüllen und erhalten Punkte für die einzelnen Kriterien. Ziel ist es dabei, so heißt es vonseiten der Stadt, „den sozialen Zusammenhalt ... zu stärken und zu festigen“ sowie „dauerhafte, langfristige und nachhaltige Sesshaftigkeit in der Gemeinde zu ermöglichen“ Besonders berücksichtigt werden sollen bei der Vergabe auch deswegen Menschen, die sich bereits ehrenamtlich engagieren, in der Stadt schon wohnen und/oder arbeiten.

Was Rauneker fehlt

Arnachs Ortsvorsteher und FW-Stadtrat Michael Rauneker fehlt indes ein Kriterium, wie er in der Sitzung am Montag in einer Stellungnahme ausführte. Er sähe gerne auch diejenigen bevorzugt, die bisher noch kein Haus, keine Wohnung und keinen Grund besitzen. Damit will Rauneker den Anteil an Eigentümern steigern. Deutschland sei das einzige Land in der EU, in der es mehr Mieter als Eigentümer gebe, kritisierte er.

Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) wies darauf hin, dass laut Rechtslage die Stadt dies nur für ihre Bürger überprüfen dürfe, nicht aber für Auswärtige. Daher wäre dieses Kriterium in ihren Augen eine Benachteiligung der Einheimischen. Dieser Ansicht schloss sich Bernhard Schad (FW) an.

Das dritte Haus?

Rauneker wollte dies nicht als Gegenargument gelten lassen. „Auch der Wurzacher fühlt sich benachteiligt, wenn der Nachbar sein drittes Haus bauen darf, er aber nicht sein erstes.“ Scherer setzte dem entgegen, dass im Kaufvertrag festgelegt werde, dass der Käufer selbst mindestens fünf Jahre in dem Haus, das er baut, wohnen muss.

Geändert wurde bei den Kriterien auf Vorschlag von Armin Willburger (FW) die Formulierung „eingetragene Partnerschaft“. Stattdessen heißt es nun „eheähnliche Lebensgemeinschaft“. Sie zählt genauso viel wie eine Ehe.

Wahlausschuss gebildet

Der Gemeinderat hat in seiner Montagssitzung auch dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, wie der Gemeindewahlausschuss für den 9. Juni (Europa- und Kommunalwahlen) besetzt ist. Vorsitzender ist demnach Alfons Diem, sein Stellvertreter Robert Stützle. Beisitzer sind Franziska Link-Bodenmüller, Rolf Butscher, Hermann Müller und Markus Feirle. Ihre Stellvertreter sind Klaus Gropper, Peter Depfenhart, Berthold Kibler und Hermann Gütler.

Verkaufsoffene Sonntage

Ganz offiziell festgezurrt sind nun die beiden Termine für verkaufsoffene Sonntage 2024 in der Stadt. Sie finden am 17. März (Fit-Fun-Shopping) und 13. Oktober (Gesund- und Aktivtag) statt. Dies beschloss der Gemeinderat bei einer Gegenstimme. Diese kam wie stets zu diesem Thema von Klaus Schütt (CDU).

Breitbandausbau geht weiter

Bürgermeisterin Scherer informierte den Gemeinderat, dass der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg die Arbeiten für Arbeiten im Bereich Arnach/Eintürnen in Kürze vergeben wird. Den Zuschlag wird eine Darmstädter Firma erhalten. Kostenpunkt: fast acht Millionen Euro. „Der Zug läuft“, so Scherer zufrieden, „die Arbeiten werden zeitnah beginnen“.