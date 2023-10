In rund zwei Wochen jährt sich die offizielle Eröffnung des neuen Bad Wurzacher Hallenbads zum zweiten Mal. Was der Neubau die Stadt bisher gekostet hat, war lange nicht klar.

Nachdem die Kostenberechnung im Sommer 2018 noch bei knapp sechs Millionen Euro lag, stieg die Summe über die Vergabe und den Bau kontinuierlich an, wie Stadtbaumeisterin Kathleen Kreutzer in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend berichtete. Im Rat sorgte der Abschlussbericht zum Projekt ‐ das so wirklich abgeschlossen noch gar nicht ist ‐ teils für großen Unmut.

Rund 8,3 Millionen Euro netto

Im Sommer 2022 berichtete Kreutzer, dass zum damaligen Zeitpunkt im Zuge des Neubaus bereits 9,4 Millionen Euro an Rechnungen verbucht worden seien. Ganz so dramatisch fällt die Kostensteigerung nun doch nicht aus, ihre aktuelle Kostenfeststellung liegt bei rund 8,3 Millionen Euro netto, was inklusive Steuern etwa 8,7 Millionen Euro seien.

Auf die Frage von Stadtrat Klaus Schütt (CDU), wie es denn zu diesen verschiedenen Zahlen kommen konnte, verwies Kreutzer auf ihre kurze Amtszeit zu diesem Zeitpunkt. Sie, die das Projekt während des Baus nie betreute, habe 2022 schlicht zu wenige Infos gehabt. Nun habe sie die Kosten nochmals komplett aufgearbeitet. „Ich habe mir jede einzelne Rechnung angeschaut“, so Kreutzer.

Detaillierte Darstellung

Entsprechend detailliert konnte sie am Montagabend nun darüber informieren, wie es im Verlauf des Projekt zu den Kostensteigerungen kam. Bei ihrer Gegenüberstellung bezog sie sich auf die letzte Kostenberechnung vor der Ausschreibung, die aus dem Sommer 2018 stammt und bei knapp sechs Millionen (wie alle Zahlen auch hier netto) lag. Bereits bei der Vergabe aller ausgeschriebenen Bauleistungen zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2020 stiegen die Kosten insgesamt um rund 20 Prozent.

Für einen weiteren Anstieg sorgten die Verzögerungen während der Bauphase. Gleich zu Beginn der Arbeiten Anfang 2019 wurde bei den Aushubarbeiten Ablagerungen von Nagelfluh festgestellt, was den Bau um drei Monate verzögerte, wie Kreutzer erklärte. Später sorgten Lieferschwierigkeiten während der Corona-Pandemie für weitere Verzögerungen. Bereits im Vorfeld war die Verschiebung des Baubeginns um zwölf Monate für Mehrkosten von etwa 2,5 Prozent verantwortlich.

Ein weiterer Kostentreiber

Ein weiterer Kostentreiber während der Bauphase waren demnach Mehr- und Zusatzaufwendungen, die bei den Ausschreibungen nicht berücksichtigt wurden ‐ und entsprechend über Nachträge zusätzlich vergütet werden mussten. Als Beispiele nannte Kreutzer hier den Parkplatz sowie den Bereich Landschaftsbau. In der Gesamtschau lasse sich sagen, dass die entstandenen Mehrkosten von 39,4 Prozent auf verschiedenen Faktoren beruhen.

Schön, aber teuer: das Hallenbad der Stadt Bad Wurzach. (Foto: Stadt Bad Wurzach )

Bürgermeisterin Alexandra Scherer war es im Anschluss wichtig, diese Steigerungsrate von knapp 40 Prozent zu relativieren. Nach der ersten Vergaberunde im Herbst 2018, wo neun von 23 Gewerken ausgeschrieben waren, hat der Gemeinderat bereits eine Korrektur der Gesamtkosten auf rund 7,5 Millionen Euro vorgenommen. „Das war die Zahl, mit der wir geplant haben“, so Scherer. Die betreffende Sitzung sei ihre erste als neue Bürgermeisterin gewesen. Und in Anbetracht dessen, was in dieser Zeit geschah, sei die Erhöhung von 7,5 Millionen Euro auf 8,3 Millionen Euro vergleichsweise moderat. „Da hätte noch mehr kommen können“, betonte sie.

Kritik an der Projektsteuerung

Aus dem Rat heraus gab es teils deutliche Kritik an der Projektsteuerung durch die Stadt. Diese habe „offensichtlich nicht funktioniert“, so Franz-Josef Maier (Mir Wurzacher). Als Beispiel nannte er die gefühlte Hilfslosigkeit der Stadt gegenüber einzelnen Unternehmen, die ihre Leistungen nicht wie gewünscht erbracht haben.

Klaus Schütt (CDU) erklärte, dass er es in seiner langen Zeit als Stadtrat bisher noch nie erlebt habe, dass bei einem Gebäude so viel schief gegangen sei, wie beim neuen Hallenbad. „Viele Nachträge sind durch Planungsfehler entstanden“, sagte er. Im Verlauf des Projekts sei der Gemeinderat oft erst auf Nachfrage informiert worden. Auch, dass erst zwei Jahre nach der Fertigstellung konkrete Zahlen genannt werden können, spreche gegen eine ordentliche Projektsteuerung, so Schütt. Eine Kritik, die sich explizit nicht an Kreutzer richtet, die erst nach Abschluss der Bauarbeiten nach Bad Wurzach kam, wie Schütt betonte.

„Nicht mit Ruhm bekleckert“

Angesichts dessen, dass es sich gerade nicht um eine aufwändige Sanierungen sondern um einen Neubau auf der grünen Wiese gehandelt habe, „haben wir uns insgesamt nicht mit Ruhm bekleckert“, ergänzte Karl-Heinz Buschle (Freie Wähler).

Schütt verwies darauf, dass die Liegewiese, die als Ersatz für das weggefallene Freibad bewusst mit eingeplant wurde, nach wie vor nicht fertig sei. Er hoffe, dass dies im Frühjahr dann der Fall sein wird. Eine fixe zeitliche Zusage gab es dazu von Kreutzer nicht. Aber sie erklärte, dass die entsprechende Pflanzung fertig sei und man derzeit wegen der dafür notwendigen Toranlage in der Abstimmung sei. Auch das noch fehlende Durchschreitebecken haben man auf der Agenda.

Zahlen zu den drei Bad Wurzacher Bädern

Die Sitzung des Bad Wurzacher Gemeinderats stand am Montagabend unter dem Hauptthema Bäder. Unter anderem gab es Zahlen zu den Besucherzahlen im Hallenbad, der Therme und dem Hauerzer Freibad sowie zu den entsprechenden Betriebskosten. In der Therme wurden demnach zwischen Januar und August des laufenden Jahres rund 131.000 Gäste registriert (inklusive Hotelgäste), im gleichen Zeitraum 2022 waren es rund 112.000 Besucher. Hochgerechnet auf das gesamte Jahr werden etwa 195.000 Gäste erwartet, 2022 waren es 169.000, erklärte Kurgeschäftsführer Markus Beck.

Im neuen Hallenbad wurden bis Ende September des laufenden Jahres 20.857 Gäste verzeichnet, 2022 waren es in diesem Zeitraum 19.332 (bei insgesamt 26.702). Der Abmangel betrug 2022 dabei 353.314 Euro. Positiv sei, dass alleine in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres über 190 Kinder in einem der zahlreichen Kursangebote dort das Schwimmen erlernt haben, so Hallenbademeister Falko Hey.

Das Freibad Hauerz kam in der bereits abgeschlossenen Freibadsaison 2023 auf rund 16.750 Besucher. Entscheidend für diese positive Zahl sei naturgemäß vor allem das schöne Wetter gewesen, wie Ortsvorsteher Kurt Miller betonte. Im letzten Jahr vor Corona, 2019, waren es 13.800 Besucher, 2018 wurden 16.500 Gäste registriert. Möglich seien diese Zahlen auch dank eines großen ehrenamtlichen Engagements. Der Abmangel des Freibads lag 2022 bei 96.239 Euro.