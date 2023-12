Ein bisschen kleiner als gedacht ist er geworden, der Bad Wurzacher Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende. Wegen der hohen Dachlawinengefahr musste das Gelände am Haupteingang von Maria Rosengarten gesperrt werden. Die drei bereits aufgebauten Hütten im Hof blieben verwaist, der Eingang in Maria Rosengarten war nur über BWI/Naturschutzzentrum möglich.

Dass der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfinden konnte, war den fleißigen Frauen und Männern vom städtischen Bauhof zu verdanken. Sie räumten am Samstagvormittag den Klosterplatz von wahren Schneemassen frei, zusätzlich zum überall dringend nötigen Straßendienst. „Ein Riesendankeschön“ schickte daher Gisela Brodd im Namen des gesamten Organisationsteams (Petra Greiner, Karl Mayer sowie Johanne Gaipl und Albertine Schoeters von der Bad Wurzach Info) an Dirk Fietkau und sein Team.

Ein bisschen weniger war angesichts des schneereichen Samstags tagsüber auf dem Klosterplatz und in Maria Rosengarten los. Abends aber, als das Wetter sich beruhigte, kamen die Menschen und genossen im Lichterschein die heimelige Atmosphäre.

Am Sonntag wurden Standbetreiber und Organisatoren für die Wetterunbilden mit herrlichem Sonnenschein belohnt. Da war ab dem frühen Nachmittag richtig viel los. Glühwein und Punsch dampften in ungezählten Bad-Wurzach-Tassen, heiße Maroni und andere Leckereien wanderten über die Theken der Stände.

Wem’s draußen zu kalt wurde, der besuchte den Künstlermarkt, der wieder kaum einen Wunsch hat unerfüllt bleiben lassen. Im Café des Liederkranzes gab’s leckeren Kuchen und heiße Getränke, zeitweise mit handgemachter Musikbegleitung. In der wunderschönen Rokoko-Kapelle konnten Gäste stündlich für ein paar Minuten ganz vom Trubel abschalten. Naturschutzzentrum, BWI und Bibliothek rundeten mit verschiedenen Aktionen das reichhaltige Angebot ab.

Draußen war am Samstag der Besuch des Nikolaus mit seinen Engeln der Höhepunkt für die Kinder. Sie verteilten traditionell Hefegebäck an den Nachwuchs, der sich brav anstellte, um die Leckerei zu erhalten.

Gute Tradition ist es auch, dass Bad Wurzacher Gruppen für die Livemusik auf dem Weihnachtsmarkt sorgen. Schön, dass sich jedes Jahr genug Musiker dafür finden lassen.

Ebenfalls ein schöner fester Bestandteil der Veranstaltung ist die Prämierung der schönsten Hütten. Diesmal belegte der Sportfischerverein Platz drei, Zweiter wurde der Tierschutzverein, und den Sieg trug wie im Vorjahr Manuel Hellriegl mit ihrem Hüttenschmuck davon.

Gisela Brodd nutzte die Prämierung, um ihren Mitstreiter vom Orga-Team herzlich zu danken. „Es macht einfach riesig Spaß. Ich bin nächstes Jahr wieder mit dabei.“