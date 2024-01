Die Landwirte der Region haben am Mittwoch ihre Proteste gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung unter anderem in Bad Wurzach und Isny fortgesetzt.

In Isny fuhren zahlreiche Traktoren bestückt mit Protestschildern durch und um die Stadt herum. Beteiligt haben sich daran offensichtlich auch Bauern aus Leutkirch, Aichstetten sowie aus der Umgebung des benachbarten bayerischen Maierhöfen. Nahezu im Schritttempo passierten sie die Straßen.

Grünen-Stammtisch fällt aus

In Bad Wurzach begann der Traktorenkonvoi durch die Stadt kurz nach 19 Uhr. Etwa ein Dutzend Fahrzeuge war daran beteiligt. Sie passierten hupend auch eine Gaststätte, in der der Ortsverband der Grünen einen politischen Stammtisch für den Abend angekündigt hatte.

Dieser fand aber nicht statt. Die Wirtin habe die Reservierung rückgängig gemacht, weil sie Angst vor einem Zusammenstoß von Bauern und Grünen gehabt habe, sagte Rainer Deuschel, stellvertretender Vorsitzender des Ortsverbands auf Nachfrage. Die Wurzacher und Kißlegger Grünen seien jederzeit bereit, mit den Landwirten zu sprechen, betonte er.

Auch bei Enzisreute protestieren die Landwirte. An der B 30 stehen mehrere Traktoren und rund 50 Demonstranten stehen um ein Mahnfeuer herum. (Foto: Wolfgang Heyer )

So geht es weiter

Die Landwirte wollen ihre Aktionswoche bis kommenden Montag fortsetzen. Dem Landratsamt Ravensburg wurden folgende Protestveranstaltungen gemeldet: Altshausen am 11. Januar, 18 bis 20.30 Uhr; Mahnfeuer in Kißlegg-Waltershofen am Freitag, 12. Januar, von 16 bis 21 Uhr; Traktorenkorso bei Amtzell am 13. Januar, 6.30 bis 11 Uhr; Mahnfeuer in Pfrungen am 13. Januar, 16.30 bis 20 Uhr.