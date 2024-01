Zwei Solotrompeten und die große Orgel in der katholischen Pfarrkirche St. Verena haben am Sonntagnachmittag das Bad Wurzacher Silvesterkonzert eröffnet. Berühmte Werke der Barockzeit unter anderem von Georg Friedrich Händel. Tomaso Albinoni und Giuseppe Aldrovandini ließen die Herzen der Zuhörerschaft höher schlagen an diesem letzten Tag im Jahr 2023. Mit den Bläsern Hermann Ulmschneider und Martin Schad sowie dem Organisten Robert Häusle fand sich ein Trio zusammen, das bestens harmonierte.

Es ist einer der alljährlich wiederkehrenden kulturellen Höhepunkte in Bad Wurzach - das Silvesterkonzert. In diesem Jahr startete es mit Händels „Einzug der Königin von Saba“ aus dessen Oratorium „Solomon“. Es gehört laut Bayerischem Rundfunk zu den „Top 99 der Alten Musik“. Es ist die Frische und die Eleganz, mit der das Werk festlich und schwungvoll anhebt. Während Ulmschneiders und Schads Trompeten-Duett der höfisch-jubilierende Part zukam, übernahm Häusles Orgelspiel die leichtfüßige tänzerische Partie.

Klanglich eng verwoben

Nicht weniger nach vorne strebend gab sich Albinonis Concerto in C-Dur, op. 9. Seine im Unterschied zu Antonio Vivaldis überbordender Virtuosität eher zurückgenommene Ausgewogenheit konnten die Besucherinnen und Besucher im nahezu voll besetzten Kirchenschiff im Orgelauftakt gut nachvollziehen. Sobald die Trompeten einsetzten und sich mit der Orgel zu einem klanglich eng verwobenen Trio formten, brach sich Albinonis charakteristische heitere Grundstimmung Bahn. Er gilt als der erste Komponist, der Konzerte durchgängig dreisätzig anlegte wie auch dieses.

„Auf Orgelspiel bin ich versessen“ heißt es von dem Romantiker Felix Mendelssohn Bartholdy, dessen vierte Orgelsonate in B-Dur op. 65 aus dem Jahr 1845 einer Sammlung von insgesamt sechs Sonaten angehört. Zu Lebzeiten ein versierter Improvisateur baut sich das Allegro von brio in einstimmigen Sechszehntelläufen auf. Es wirkte getragen mit einem melancholischen Einschlag. Zunehmend gerieten die Trompeten in den Vordergrund mit weit ausholenden Melodiebögen, gefolgt von einem tänzerisch angelegten Andante religioso.

Dramatisch und auffahrend

Ein gewaltiger, pompös sich artikulierender Orgelpart brach sich mit Giuseppe Aldrovandinis Concerto Nr. 3 tief gestimmt und anschwellend Bahn. Dramatisch und auffahrend wechselte das Stück im Grave in eine gemäßigte Ausgestaltung so als käme der Klang wie aus einer weiten Ferne daher.

Was den Reigen barock-höfischer Klassiker wohltuend unterbrach, war die Aufführung von Ulmschneiders „Signale für 2 Trompeten“. Hierzu verließ das Trio die Empore und platzierte sich im Chor. Sich gegenüber stehend, aber weit voneinander entfernt erklangen die Trompeten in einer klaren Tonsprache. Abwechselnd und wie der Titel schon sagt fanfarenartig - forciert vom Hall des offenen Raums echoten sie sich zu.

Zurück auf die Empore

Wieder auf der Empore angelangt, ging es mit dem Allegretto und dem Allegro maestoso e vivace aus der bereits begonnenen vierten Sonate von Mendelssohn Bartholdy weiter. Auch das eine schöne Neuerung, ein Werk derart verändert in Teilen aufzuführen. Gerade das Allegretto bereicherte den Auftritt mit seiner sanften warmen Artikulation, die wie in einer Endlosspirale um sich selber zu kreisen begann. Losgelöst von allem weltlichen Lärm und in sich gekehrt.

Nach einem donnernden, ergreifenden und sich der Freiheit öffnenden Allegretto maestoso e vivace bestritt Vivaldis C-Dur-Concerto das Finale, stellvertretend für die pure Freude am barocken Dasein. Diese Form des Concerto mit den in höchste Höhen getriebenen, kristallin tönenden Bläserakkorden steht für den Venezianer. Sein rhythmischer Elan ist unwiderstehlich und so wie er damit einst den Nerv der Zeit traf, trifft er ihn bis heute - auch in St. Verena.

Dass dieses Silvesterkonzert nicht ohne Zugabe mit Händels Ouvertüre zur „Wassermusik“ endete, dafür sorgte minutenlanger stehender Beifall.