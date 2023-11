Bald beginnt die Adventszeit. Traditionell an ihrem ersten Wochenende findet der Bad Wurzacher Weihnachtsmarkt statt. Dieses Jahr fällt er auf den 2. und 3. Dezember.

Dann werden Klosterplatz und die Räume im ehemaligen Kloster Maria Rosengarten wieder in festlichem Glanz erstrahlen. Der Wurzacher Weihnachtsmarkt verspricht laut einer Mitteilung der Bad Wurzach Info (BWI) als Veranstalter ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie vor einer malerischen Kulisse. Im ehemaligen Kloster Maria Rosengarten wird der einmalige Künstlermarkt, der auf zwei Etagen verteilt ist, stattfinden. In diesem Jahr haben sich viele neue Ausstellerinnen und Aussteller angemeldet.

Mit Kinderprogramm

Auf dem Klosterplatz werden zahlreiche Vereine Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten und traditionellen Getränken verwöhnen, verspricht die BWI. Die kleinen Besucher dürfen sich auf ein Kinderprogramm freuen. An beiden Tagen können sie am Nachmittag im Eingangsbereich der Bad Wurzach Info/ Moor Extrem basteln, und in der Bücherei findet am Samstagnachmittag eine spannende Vorlesestunde für Kinder ab fünf Jahren statt.

In der Rokokokapelle in Maria Rosengarten werden zu verschiedenen Uhrzeiten besinnliche Adventsimpulse angeboten. Die festliche Stimmung wird durch ein vielfältiges Musikprogramm auf der Bühne auf dem Klosterplatz abgerundet. Hier können die Besucherinnen und Besucher eine breite Auswahl an musikalischen Darbietungen genießen.

Der Nikolaus kommt

Der Höhepunkt des Wochenendes: Am Samstagnachmittag wird der Nikolaus die kleinen Besucher auf dem Weihnachtsmarkt überraschen und für strahlende Kinderaugen sorgen.

Geöffnet sein wird der Bad Wurzacher Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende 2./3. Dezember am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.