Noch immer herrscht Badeverbot für den Metzisweiler Weiher. Das gab Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) im jüngsten Gemeinderat bekannt. Auch wenn das Wetter nun nicht mehr nach Baden ist, sei das „schmerzhaft“.

Bei routinemäßigen Wasserentnahmen am 21. August waren im Metzisweiler Weiher bei Eintürnen vom Gesundheitsamt Ravensburg „erhöhte mikrobiologische Auffälligkeiten“ festgestellt worden. Konzentrationen an „Escherchia coli“ (Kolibakterien) und „Intestinale Enterokokken“ (eine Unterart von Milchsäurebakterien) führten zum Badeverbot. „Wir sind immer noch auf der Suche nach den Ursachen“, so Scherer. Hauptquellen für solche Verunreinigung seien im Allgemeinen Warmblütlerfäkalien von Menschen, Nutztieren und Wasservögeln, hatte eine Landratsamtssprecherin im August auf Redaktionsanfrage erläutert.

„Das Badegewässer gilt weiterhin als zum Baden ungeeignet, sodass ein temporäres Badeverbot gilt. Die Aufhebung des Badeverbots kann erst dann erfolgen, wenn durch erneute Messungen nachgewiesen werden kann, dass das Badegewässer wieder eine ausreichende Qualität hat“, meldete zuletzt auch das Landesgesundheitsamt auf seiner Badegewässerkarte.

„Herz und Gemüt“ bis 2031 gesichert

Frohe Kunde gibt’s dagegen in Sachen „Herz und Gemüt“. Das seit 2008 in Bad Wurzach laufende Projekt wird weiterhin von Friedrich-Schiedel-Stiftung und Stadt gefördert. Die Stiftung hatte angeboten, bis 2028 jährlich 25.000 Euro zuzuschießen, wenn die Stadt zusagt, das Projekt, das in Kernort und Ortschaften in der Gemeinwesenarbeit tätig ist, bis 2031 zu sichern.

Die Projektkosten liegen laut Verwaltung bei jährlich 33.000 Euro. Das heißt, die Stadt muss bis 2028 jährliich etwa 8000 Euro zuschießen, die Jahre bis 2031 dann die volle Summe finanzieren. „Das ist gut angelegtes Geld“, waren sich Rat und Verwaltung einig. „Andere Gemeinden beneiden uns um diese Einrichtung“, wusste Klaus Schütt (CDU) zu berichten. Unisono wurden auch die Verdienste von Gemeinwesenarbeiterin Susanne Baur hervorgehoben.

Gegenstimmen bei Vergabe

Seltene Uneinigkeit gab’s bei der Vergabe von Aufträgen, und zwar die für den Neubau des Feuerwehrhauses Eintürnen. Als günstigster Anbieter erhielt die Firma Kutter aus Memmingen den Zuschlag für die Erdarbeiten sowie die Mauer- und Stahlbetonarbeiten. Weil diese Firma auch beim Hallenbadbau mitgewirkt hat, der vielen Stadträten tendenziell ungut in Erinnerung ist, stimmten drei von ihnen (Karl-Heinz Buschle, Norbert Fesseler und Bernhard Schad/alle FW) gegen die Vergabe. Das Angebot der Firma ablehnen hätte der Gemeinderat als Ganzes übrigens laut Kommunalordnung nicht dürfen, weil es mit knapp 304.000 Euro das günstigste der Ausschreibung war. Immerhin: Es liegt rund 12.000 Euro unter den geschätzten Kosten.

Einstimmig erteilte der Rat der Firma Krusch Holzbau aus Memmingen die Aufträge im Gesamtwert von 270.000 Euro für Zimmer- und Dachdeckerarbeiten. Auch hier spart die Stadt, ihre angenommenen Kosten lagen bei fast 340.000 Euro. Weber Elektrotechnik aus Eintürnen erhielt den Zuschlag für die Elektroarbeiten für etwa 148.000 Euro. Das liegt 11.000 Euro über dem, was die Stadt veranschlagt hatte. Schad und Fesseler wunderten sich über die Kostenhöhe insgesamt. Schad stimmte daher gegen diese Vergabe, Fesseler und Buschle enthielten sich.

Nicht vergeben werden konnten bislang die Heizungs- und Sanitärarbeiten. Dazu ging kein Angebot ein. man sei aber bereits in erfolgversprechenden Gesprächen dazu, so Stadtbaumeisterin Kathleen Kreutzer.

Viel Geld für Schülertablets

Viel Geld ausgeben muss die Stadt auch für die Medienausstattung ihrer Schulen. 180.000 Euro plant sie für die Anschaffung von 224 Schülertablets im kommenden Jahr ein. Damit sei die Fördermaßnahme „Digitalpakt I“ abgeschlossen, so Dezernent Ulrich Möllmann. Angedacht sei dann jährlich eine ähnlich hohe Anzahl an Tablets zu beschaffen, bis nach fünf Jahren eine Vollausstattung erreicht ist. Dies hängt jedoch von weiteren Förderprogrammen ab und muss vom Rat auch noch genehmigt werden.

Stadt erfasst Verbrauchswerte

Die 224 Tablets wurden vom Gemeinderat ebenso einstimmig genehmigt wie die Einführung eines kommunalen Energiemanagements (KEM) beziehungsweise die Beantragung von Fördermitteln dafür. Diese Landeszuschüsse gebe es nur noch dieses Jahr, „daher wäre es schlau“, diese jetzt noch zu beantragen, so Bürgermeisterin Scherer. Bei Kosten von insgesamt etwa 101.000 Euro in den kommenden drei Jahren hofft die Stadt (Scherer: „Wir sind eine finanzschwache Kommune“) auf einen 90-prozentigen Zuschuss.

Mit dem KEM wird der Energieverbrauch in den öffentlichen Gebäuden digital erfasst und gespeichert, um diese in der Folge zu optimieren.