Bad Wurzachs Stadtfest trotzt am Sonntag dem Regen

Nur das Fassbier sollte bei sonniger Witterung am Samstagmorgen beim Anstich spritzen: So nach den einladenden Klängen der Stadtkapelle unter Leitung von Petra Springer der übereinstimmende Wunsch von Christiane Vincon–Westermayer und Alexandra Scherer bei der offiziellen Eröffnung des Bad Wurzacher Stadtfestes.

Allzu lange hatte dieses Anliegen der Vorsitzenden des Handels– und Gewerbevereins (HGV) und der Bürgermeisterin, die zudem den vielen Organisatoren, Unterstützern und ehrenamtlichen Helfern dankten, allerdings keinen Bestand gehabt: Es stellten sich doch am Nachmittag bereits die ersten Tropfen ein, die dann einen regennassen Sonntag einläuteten. Dennoch kamen die Bürger und Gäste aus nah und fern in Scharen und blieben dank eines attraktiven Programms und zahlreicher kulinarischer und musikalischer Angebote auch gerne lang.

Glück hatten vor allem die Kinder

Glück hatten dabei insbesondere die jüngsten Aussteller und Besucher des Stadtfestes: Der Kinder–Flohmarkt am Samstag im Schlosshof blieb weitgehend trocken, der Eisverkauf lief flott wie auch das Kettenkarussell auf dem Klosterhof. Schlange standen Mädchen an einem Stand, den sie dann strahlend mit bunt geflochtener Strähne verließen. Auch der Clown hatte keine Probleme, seine selbst gefertigten Ballon–Tiere los zu werden.

Die Stadtkapelle sorgte in der Innenstadt von Bad Wurzach für den guten Ton. (Foto: Schweigert )

Mit entschlossenen Schlägen rückt Christiane Vincon-Westermayer dem Gerstensaft zu Leibe. (Foto: Schweigert )

Angelockt wurden insbesondere die Erwachsenen von einem ausgedehnten, gut sortierten Flohmarkt in der Bürger– und Schloss–Straße, dessen Fieranten von der Bio–Wundersalbe über Schmuck und Krimskrams bis hin zu Haushaltswaren und Kuriosem so Allerlei aus ihren Bananenkartons anboten.

Nachdem der Regen am frühen Abend wieder aufhörte, füllten sich auch die Straßen auf dem Stadtfest erneut schnell. Bis spät in die Nacht blieb es trocken, sodass ausgelassen gefeiert werden konnte. In der Herrenstraße sorgten die Lokalmatadoren von „Marshy Soil“ für Stimmung unter den Zuhörern, die sich zahlreich vor der dortigen großen Bühne einfanden.

Am Abend war einiges los in der Stadt

Auf der Bühne vor dem Rathaus gab es Rock'n'Roll von „Pig Ass & the Hoodlums“. Gefeiert wurde auch in den vielen Hütten und Zelten. Während dabei etwa beim Fanfarenzug sowie im Saloon der Schalmeien Party angesagt war, sorgte beim Musikverein Arnach eine kleine Besetzung der Musikkapelle für musikalische Unterhaltung. Auch bei den Vereinen, die im Freien bewirteten, war dank des trockenen Abends einiges los.

Am Abend füllten sich die Straßen nach dem Regen schnell wieder. (Foto: Schweigert )

Die Wurzacher Jungs von „Marshy Soil“ brachten die Besucher vor der Bühne in der Herrenstraße zum Tanzen (Foto: Schweigert )

Dass die Händler am Sonntag angesichts des nun herrschenden Daurregens naturgemäß nicht mehr kamen, versteht sich von selbst. Alle anderen Veranstaltungen, wie die Modenschauen und das Quietsche–Entchen–Rennen, fanden wie geplant bei guter Resonanz unter Dach oder Regenschirmen statt. „Wir sind nicht aus Zucker sowie Wetter erprobt und deshalb zufrieden mit einem blauen Auge davon gekommen“, so die Rückmeldung von Klaus Michelberger, der sich auch froh darüber zeigte, dass keine Gewitter und Stürme angekündigt waren. „Die Entscheidung, das Stadtfest nicht abzusagen, war daher richtig“ bekräftigte der stellvertretende HGV–Vorsitzende.