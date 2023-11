Bad Wurzacherin Gertrud Müller feiert ihren 100. Geburtstag

Ihren 100. Geburtstag hat in dieser Woche Gertrud Müller in Bad Wurzach gefeiert.

Die Jubilarin stammt aus Ibbenbüren in Westfalen. 1953 zogen sie und ihr Mann Max nach Bad Wurzach. Dort hatte der gebürtige Dresdner eine Anstellung in der Oberland-Glasfabrik gefunden. Längst kann sie mit Überzeugung sagen: „Bad Wurzach ist meine Heimat geworden.“

Ein bewegtes Leben

In der Turnabteilung der TSG gründete sie die Seniorengruppe für Damen, in der sie bis zu ihrem 75. Geburtstag auch als Übungsleiterin tätig war. Auch beim Seniorentreff war sie fast 20 Jahre lang engagiert dabei. Mit ihrem Mann ging sie zudem gerne zum Tanzen, zum Beispiel im „Ochsen“. Beruflich fühlte sie sich im Schuhhaus Löffler in der Herrenstraße sehr wohl, wo sie bis zu ihrer Rente als Verkäuferin tätig war.

Seit 30 Jahren ist Gertrud Müller Witwe, lebt aber immer noch alleine in ihrer Wohnung in der Sebastianstraße. Die liegt im zweiten Obergeschoss, was der Jubilarin aber keine Probleme bereitet, wie sie humorvoll erzählt:

Ich renne nicht mehr hinauf. Ich bin alt genug, um die Treppe langsam gehen zu dürfen. Und das schaffe ich noch sehr gut. Gertrud Müller

Worauf sie stolz ist

Vor zehn Jahren habe sie ihr Auto verschenkt, erzählt sie weiter und fügt stolz hinzu: „Bis dahin bin ich immer unfallfrei gefahren.“ Soweit es ihr noch möglich ist, erledigt sie im Haushalt alles selbst. „Mir geht es gut. Was ich noch tun kann, mache ich gerne selbst. Nur mit dem Putzen vom Treppenhaus klappt es nicht mehr.“

Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer besuchte die Jubilarin am Mittwoch und überbrachte ihr die Glückwünsche der Stadt und des Ministerpräsidenten.